Tre regala sei mesi di Apple Music nelle nuove offerte

Tre Italia ha diffuso oggi il nuovo listino delle promozioni della gamma All-In, che da sempre si contraddistinguono per essere molto convenienti in quanto offrono minuti, SMS ed internet in 4G a prezzi vantaggiosi, rispetto alla concorrenza.

L'offerta si articola su vari piani, che andremo ad elencare poco sotto, ma la novità più interessante è rappresentata dal fatto che le nuove offerte All-In includono sei mesi di Apple Music al suo interno. Ciò vuol dire che, pagando il costo, sarà possibile accedere al servizio di streaming musicale della compagnia di Cupertino, il più popolare e completo insieme a Spotify.

Apple Music inoltre sarà incluso anche in tutte le offerte FREE o Play25. Tre decide di puntare molto sulla musica, conscia del fatto che ormai rappresenta uno dei servizi più usati dagli utenti.

Veniamo ora alle nuove promozioni:

All-In Prime : 1000 minuti, 1000 SMS e 10 gigabyte di internet in 4G. 7 Euro al mese;

: 1000 minuti, 1000 SMS e 10 gigabyte di internet in 4G. 7 Euro al mese; All-In Master : minuti illimitati, 1000 SMS e 20 gigabyte di internet in 4G. 10 Euro al mese;

: minuti illimitati, 1000 SMS e 20 gigabyte di internet in 4G. 10 Euro al mese; All-In Power: minuti illimitati, 1000 SMS, 100 gigabyte con Giga Bank. 19 Euro al mese.

Le offerte possono essere sottoscritte anche con smartphone incluso. E' presente anche la ricaricabile a consumo Power29, che non comprende alcuno scatto alla risposta, chiamate a 29 centesimi al minuto, SMS a 29 centesimi cadauno e 20 centesimi ogni 20 megabyte di navigazione.

Maggiori informazioni disponibili qui.