Tre reminder sulle possibilità della porta USB-C ora che è arrivata su iPhone 15

La rivoluzione USB-C è arrivata su iPhone 15, finalmente. Ma, esattamente, cosa è l'USB-C? Quali sono le sue potenzialità? E soprattutto: cosa fare per utilizzare al meglio la porta USB-C di iPhone 15? Con questa breve guida rispondiamo a tutte queste domande, rinfrescandovi un po' la memoria sugli standard USB!

Innanzitutto, il vero nome dell'USB-C è USB Type-C. Si tratta di un connettore universale promosso dall'USB-IF, l'organizzazione che si occupa della codifica degli standard USB. Attenzione però a non confondere l'USB-C, ovvero il connettore USB, con lo standard USB per il trasferimento dati, che può essere USB 2.0, USB 3.0 e via dicendo. Per esempio, il caricatore USB-C di iPhone 15 ha velocità USB 2.0, mentre il connettore dello smartphone raggiunge la velocità USB 3.2 in data transfer.

Chiarito queste concetto di base, a cosa serve il connettore USB-C? Semplice: a ricaricare il telefono. Ma non solo: oltre alla funzione di ricarica, che si basa sullo standard USB Power Delivery o su standard di fast charging proprietari (utilizzati dalla maggior parte dei produttori di smartphone Android, per esempio), abbiamo anche la funzione di trasferimento dati.

In tal senso, un singolo connettore USB-C sostituisce una pletora di altri connettori diversi, tra cui l'USB-A, l'USB-B, il micro-USB, il Thunderbolt e persino il connettore DisplayPort e quello HDMI, dal momento che lo standard USB-C permette di effettuare trasmissione di output audio e video. Non a caso, è possibile collegare iPhone 15 a uno schermo esterno utilizzando il connettore USB-C del device.

Infine, vi ricordiamo che dal 2021 l'USB-IF ha introdotto lo standard USB-C 2.1, che utilizza lo stesso connettore dell'USB-C "base" ma che porta con sé una serie di novità non da poco: per esempio, l'USB-C 2.1 può arrivare ad una ricarica rapida fino a 240 W, mentre supporta il protocollo USB 4.0 per il data transfer, migliorando nettamente la velocità di trasferimento dei file. Infine, esso è compatibile con il DisplayPort 2.0, che migliora nettamente la qualità dello streaming audio e video.