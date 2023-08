Tre rinfrescanti temi gratis per Windows 11 e Windows 10 per Ferragosto

Dopo avervi fornito alcune idee per mandare una cartolina di Ferragosto su WhatsApp, è giunto il momento di "rinfrescare" anche il desktop del vostro fidato computer Windows 11 o Windows 10. Certo, questo non servirà a contenerne le temperature, ma quantomeno tutto sarà "impostato correttamente", così che il mood estivo sia ben chiaro.

Se dunque anche in questo 15 agosto 2023 state avendo a che fare con la tecnologia, magari con il vostro computer portatile, per un qualsivoglia motivo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ad alcuni temi gratis per Windows 11 o Windows 10 legati al negozio digitale Microsoft Store. Chiaramente, si fa sempre riferimento ad immagini "rinfrescanti".

A tal proposito, il primo tema che potrebbe interessarvi è World Oceans Day PREMIUM, rilasciato originariamente per la Giornata Mondiale degli Oceani. Ciò a cui si fa riferimento sono 10 immagini in risoluzione 4K, che vedono tra i vari soggetti spiagge, tramonti, fauna marina e così via, in pieno mood estivo. Una volta premuto sul pulsante "Scarica nell'app dello Store", vi basterà fare clic prima sul tasto "Apri Microsoft Store" e poi su quello "Ottieni" per ottenere il tema. Una volta terminato il download e aver dunque premuto sul pulsante "Apri", comparirà a schermo la pagina delle impostazioni e vi basterà selezionare l'apposito riquadro del tema per applicarlo.

Un altro tema che potrebbe interessarvi approfondire è poi Vector Art PREMIUM, che mira invece all'arte vettoriale per ricreare quello che per certi versi potrebbe essere definito un mood estivo, nonostante le 10 immagini in 4K che lo compongono ritraggano in realtà soggetti dei più disparati. Infine, il terzo e ultimo tema, ma non per questo meno importante, è Aerial Beaches PREMIUM, che mostra il mare sotto una prospettiva diversa, ovvero quella aerea. Non ci resta a questo punto che augurarvi buon Ferragosto.