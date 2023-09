Tre rivoluzioni che hanno cambiato per sempre Windows

Nel nostro speciale sulla storia di Windows vi abbiamo raccontato come il sistema operativo di Microsoft si sia evoluto nel corso degli anni per affrontare le più disparate rivoluzioni informatiche, cercando al contempo di offrire modi nuovi di intendere il Personal Computer e di semplificarne l'uso.

Tra questi, alcune grandi intuizioni hanno trasformato per sempre il modo di intendere l'uso del computer per come lo conosciamo oggi, con sistemi e soluzioni a cui oggi siamo tanto abituati da sembrare addirittura banali. Un esempio? Lo sapevate che il Menu Start per come lo conosciamo oggi è arrivato solo con Windows 95? Prima, Windows poteva contare solo su un raccoglitore di applicazioni tutt'altro che semplice da utilizzare.

Grazie al Menu Start, accedere alle proprie applicazioni preferite è diventato semplice e immediato e col tempo anche questo strumento si è trasformato con impostazioni, ricerca e attività suggerite su misura per gli utenti.

Un'altra grande invenzione ci ha lasciato di recente. Ci riferiamo all'addio a Internet Explorer, che nel 1995 altro non era che un browser primordiale, pensato per un accesso essenziale a internet e che inevitabilmente è stato uno dei tasselli fondamentali della guerra dei browser.

Nonostante la sua "memetica" esistenza degli ultimi anni, Internet Explorer è sopravvissuto più a lungo di quanto molti si aspettassero, cedendo infine il passo al più moderno e avanzato Microsoft Edge.

Un'altra grande "rivoluzione" è arrivata solo da poco. Oltre all'ottimo Edge, ormai basato su Chromium e apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo, con Windows 11 l'azienda di Redmond ha anche aperto le porte agli storici competitor di Linux e Android. Ci riferiamo all'arrivo del subsystem per installare le app Linux ma anche e soprattutto alla compatibilità delle app Android su Windows 11, arrivata di recente anche in Italia.