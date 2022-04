Tre scienziati si ammanettano ad una banca per protesta: li arrestano 100 poliziotti

Nel tentativo di attirare l'attenzione sui recenti rapporti sui cambiamenti climatici, tre scienziati e un altro uomo si sono ammanettati alla porta della JP Morgan Chase. Saranno chiamate "almeno 100" agenti in tenuta antisommossa per arrestare le quattro persone.

I quattro uomini, lo scienziato della NASA Peter Kalmus, il fisico Greg Spooner, l'ingegnere Eric Gill e l'educatore di fauna selvatica Allan Chornak, si sono ammanettati alla banca nel tentativo di protestare contro il finanziamento di progetti pro-combustibili fossili.

"Abbiamo scelto JP Morgan Chase perché tra tutte le banche di investimento del mondo, questa finanzia i progetti che più sfruttano i combustibili fossili", ha scritto Kalmus in un editoriale per The Guardian.

Indossando camici bianchi e alzando i cartelli, lo scienziato ha tentato di attirare l’attenzione del pubblico sui rapporti climatici, pubblicati dalle Nazioni Unite. Gli uomini fanno parte di un'organizzazione internazionale di scienziati, chiamata Scientist Rebellion, che cerca di aumentare la consapevolezza degli effetti dannosi del cambiamento climatico.

Oltre 1.000 persone hanno partecipato allo sforzo globale per protestare contro la mancanza di attenzione che gli scienziati hanno ricevuto. "Gli scienziati del mondo sono stati ignorati, perderemo tutto e non stiamo scherzando", ha detto Kalmus trattenendo le lacrime in un video pubblicato dalla giornalista sul clima Erin Stone.

Il recente rapporto sul clima condotto dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) indica che se i leader mondiali non cominceranno ad attuare cambiamenti drastici ci saranno conseguenze fatali per il pianeta. In particolare, le emissioni attuali prevedono che la Terra potrebbe raddoppiare di 1,5°C (2,7°F), che era il limite concordato a Parigi nel 2015.

Gli scienziati sperano che il loro movimento ispiri le aziende e i governi a iniziare a ridurre più rapidamente le emissioni di gas serra, magari adottanto anche il nuovo batterio che sostituirebbe i combustibili fossili. Il dipartimento di polizia di Los Angeles non ha rilasciato alcun commento sull'arresto dei quattro uomini al momento della pubblicazione di questo articolo.

Sempre più spesso, vi aggiorniamo circa la situazione "combustibili fossili", proprio perché non a tutti è chiaro come quest'ultimi possono inficiare sulla sopravvivenza del nostro pianeta. Sapete cosa succederebbe se bruciassimo tutti i combustibili fossili?