Tre segnali che vi dicono che è giunta l'ora di cambiare il laptop

Con la pandemia, i laptop sono diventati strumenti essenziali per le persone, che li hanno scoperti anche come strumenti di studio ed il lavoro da casa. Tuttavia, come per tutti i prodotti tecnologici, non sono eterni e con il passare del tempo potrebbero iniziare ad emergere problematiche di vario tipo che portano alla necessità di sostituirlo.

Ma quali sono i segnali che ci invia il nostro laptop per dirci che è tempo di mandarlo in pensione? Ne abbiamo raccolti alcuni che pur non essendo esplicativi, potrebbero essere interpretati come segnali di usura.

Il primo, ovviamente, è rappresentato dai blocchi frequenti. Se il vostro laptop si freeza di continuo infatti potrebbe avere qualche problemi a livello di surriscaldamento, ma anche di disco rigido.

Segue a ruota la durata della batteria: un’usura elevata della batteria, frutto di sbalzi di temperatura o di molti cicli di ricarica completati, potrebbe ridurre in maniera importante l’autonomia del vostro laptop costringendovi a ricaricarlo di continua.

Infine, l’ultimo segnale è di natura software: se non è più supportato dal produttore con aggiornamenti o se ad esempio non si può più aggiornare alle ultime versioni di Windows, allora è arrivato il momento di cambiarlo.

Quali sono invece secondo voi i segnali che vi invia il laptop?