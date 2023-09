Tre servizi IA che consentono di generare immagini in pixel art

Mentre l’IA sta progettando eccellentemente le città, affrontiamo un tema più leggero legato all’intelligenza artificiale. Sul web sono disponibili infatti molti siti che consentono di generare, attraverso l’intelligenza artificiale, immagini in pixel art per dare un tocco retrò ai propri social o contenuti pubblicati.

L’IA infatti è in grado di generare dot art o grafica ad 8bit partendo da istruzioni testuali, nel giro di pochi minuti. Ma quali sono i migliori servizi?

In questo nostro excursus non possiamo non partire da Adobe Firefly, che è in grado di generare risultati sorprendenti da istruzioni base e dispone anche di un filtro pixel art preimpostato a cui si può accedere direttamente dalla barra degli strumenti. Firefly, partendo da una descrizione da inserire nell’apposita casella, è in grado di generare quattro immagini che poi si possono modificare a piacimento.

Il secondo servizio che segnaliamo è NightCafe, che offre diversi modi divertenti per creare pixel art anche in questo caso partendo da un prompt testuale. Presenti anche qui diversi stili preimpostati. Il servizio utilizza Stable Diffusion come modello base.

Per il mobile invece consigliamo Fotor, che consente di convertire le immagini “reali” in pixel art nel modo tradizionale o di generare una nuova grafica da zero utilizzando i suggerimenti testuali.