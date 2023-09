Tre servizi IA per generare immagini interessanti per il profilo

Adesso che sono arrivati i profili aggiuntivi ufficiali di Facebook, che mirano ad esempio a consentire alle persone di esprimere in modo separato le proprie passioni, potreste essere alla ricerca di servizi IA per generare immagini interessanti per il profilo (anche magari una rappresentazione artistica da inserire come copertina).

Ebbene, potrebbe interessarvi sapere che esistono delle soluzioni che consentono di trasformare le proprie foto in modo creativo. A tal proposito, come ricordato anche da MSPowerUser, i siti Web che permettono di fare questo non mancano di certo. Ad esempio, il portale ProfilePicture consente di applicare filtri artistici alle proprie foto mediante intelligenza artificiale.

In questo modo è insomma possibile avere delle immagini creative per i propri profili, magari da utilizzare per diversificare il profilo principale da quelli aggiuntivi che vengono ora messi a disposizione direttamente da Facebook (chiaramente il profilo principale va mantenuto in modo classico, quindi potresti magari voler utilizzare la versione originale della foto per quello e applicare invece il filtro IA sull'immagine per il profilo secondario).

Se ti interessa poi magari cambiare lo sfondo della tua foto tramite IA, potrebbe interessarti dare un'occhiata al sito Web Profile Pic Maker, visto che questa soluzione pone il focus proprio su quel tipo di possibilità. Infine, un terzo servizio che potrebbe fare al caso tuo è rappresentato dal portale ufficiale di Canva, visto che di mezzo c'è una funzione chiamata "Ritocco magico", che può essere utilizzata, ad esempio, per aggiungere elementi IA (come degli occhiali futuristici) alle foto. Per maggiori dettagli su quest'ultima, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo alla modifica IA delle immagini.