Tre servizi IA per generare modelli 3D che potreste voler approfondire

Dopo avervi spiegato come generare immagini tramite l'IA, vogliamo spingerci persino oltre: sapete che esistono dei tool basati sull'intelligenza artificiale capaci di generare immagini tridimensionali e modelli 3D a partire da testi, video e immagini in 2D? Ecco i principali!

Iniziamo con Spline AI: si tratta di uno dei migliori generatori di immagini in 3D al momento presenti sul web, dal momento che vi permette di usare un prompt testuale per creare modelli 3D e animazioni in tre dimensioni, talvolta anche con un realismo impressionante. L'UI è estremamente intuitiva: per ottenere un modello di qualità vi basterà descriverlo attentamente con linguaggio naturale, mentre l'IA stessa utilizza diversi livelli di dettaglio per le immagini che genera.

Passiamo poi a Luma AI. Quella di Luma Labs è un'applicazione praticamente opposta a Spline: non si tratta infatti di un'IA particolarmente intuitiva, ma di un tool estremamente potente per i modelli 3D. Anche Luma AI si basa su input testuali e su immagini e video, ma può generare dei modelli 3D fotorealistici, che non sfigurerebbero in un applicativo in AR di qualità o in un film. Inoltre, Luma riesce a trasformare le riprese di video e livestreaming in veri e propri ambienti 3D, permettendovi di creare delle esperienze tridimensionali immersive a partire da un numero esiguo di dati.

Infine, se non siete interessati a generare ambienti 3D e non necessitate di un'UI particolarmente semplice, MeshCapade è l'app che fa per voi. MeshCapade punta tutto sulla qualità dei suoi modelli, che vengono creati sempre a partire da degli input testuali. In particolare, l'app è stata pensata per la creazione di avatar 3D, che possono persino risultare iper-realistici quando i prompt utilizzati sono corretti (e il soggetto prescelto è umano).