Tre servizi per provare a riconoscere le immagini IA che potreste non conoscere

Ora che l'Unione Europea ha trovato un accordo sull'IA, la regolazione europea dell'Intelligenza Artificiale si fa sempre più vicina. Mentre i legislatori di Bruxelles muovono i primi passi nel settore, però, per tanti utenti del web resta un interrogativo: come riconoscere un'immagine generata dall'IA da una creata da un artista umano?

Per farlo, i servizi a vostra disposizione sono tantissimi. I watermark digitale sulle opere dell'IA potrebbero rappresentare una piccola rivoluzione in tal senso, ma non sono soli. Un tool online molto utile è Winston AI, che può distinguere un'immagine realizzata dall'IA da una prodotta da un artista o da un fotografo in carne ed ossa in pochissimo tempo tramite un punteggio di "umanità" che va dallo 0% al 100%. Semplice e intuitivo da usare, Winston potrebbe presto diventare un importante alleato per le vostre ricerche sul web.

Un altro servizio che potreste utilizzare, invece, è Crossplag. Crossplag viene usato prevalentemente per i testi ed è già molto noto in ambito accademico perché è l'unico "check" antiplagio bilingue in circolazione. Il tool accetta input come file, testi e persino siti web: dopo avergli fornito i materiali da controllare, Crossplag si occupa di analizzarli e di dirvi, in una scala da uno a cento, se gli input sono di provenienza umana o digitale.

Infine, se non volete spendere neanche un Euro per i vostri controllo e le vostre verifiche, potete rivolgervi a GPT-Zero. GPT-Zero è un tool completamente gratuito per l'analisi di contenuti e per stabilire se a scriverli o generarli è stata l'IA o è stato un utente umano. Insieme al tool online, inoltre, avete anche un'estensione per Google Chrome che vi permette di verificare al volo se i contenuti di un sito web sono stati creati da esseri umani o da un computer. Utilissimo!