Tre servizi per sfocare semplicemente i volti nelle fotografie

Sui social, la privacy e la sicurezza sono fondamentali per molti utenti, specie quando si parla di fotografie e video: per questo, per esempio, Instagram ha implementato delle misure di sicurezza negli ultimi mesi. Ma come fare per sfocare un volto in una fotografia prima di caricarla sui social?

I motivi per i quali potreste voler sfocare un volto da una fotografia sono numerosi, e vanno dal preservare la privacy dei bambini all'evitare di rendere nota la vostra identità, quella di un partner o di un amico. Insomma, le ragioni sono molteplici: ecco perché vogliamo segnalarvi tre app che renderanno semplicissimo preservare la vostra privacy online sfocando il vostro viso.

La prima è Canva. Canva non ha bisogno di presentazioni, dal momento che è una delle web app più utilizzate da creativi, social media manager, studenti e editor di video e foto in tutto il mondo. Per sfocare un volto usando Canva, vi basterà aprire la pagina dedicata alla Sfocatura Foto del servizio, caricare la vostra immagine e selezionare l'area che desiderate sfocare e l'intensità della sfocatura. Canva, inoltre, vi permette di sfocare sia un dettaglio di una fotografia che l'immagine per intero.

Un altro strumento molto utile è VistaCreate, che - esattamente come Canva - è accessibile tramite l'apposita web app da ogni browser web. Per sfocare una fotografia dovrete semplicemente caricarla su VistaCreate e, successivamente, selezionare "modifica immagine". Fatto ciò, potrete scorrere nella barra laterale di sinistra fino a effetti avanzati, quindi selezionare "sfocatura" e aggiustare lo slider a seconda delle vostre preferenza. A differenza di Canva, dunque, non potrete sfocare un solo dettaglio della foto!

Se invece siete più esperti e, magari, possedete già un abbonamento alla suite di programmi Adobe, Photoshop potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Photoshop ha una gran varietà di effetti per la sfocatura, che potete vedere tra le impostazioni di sfocatura nel menu "Filtri". Inoltre, l'app presenta delle opzioni di sfocatura espressamente pensate per il volto e gli occhi.