Tre si adegua all'Antitrust: gli aumenti scendono all'8,3%, ma aumentano le soglie

Importante novità per i clienti Tre. L'operatore telefonico, infatti, ha annunciato di essersi adeguato ai provvedimenti dell'Antitrust, che aveva imposto ai gestori di non fare cartello e di proporre ai clienti le offerte in modo autonomo ed univoco.

A tal proposito, con una mossa che lascia un pò l'amaro in bocca e che sa molto di contentino, Tre ha annunciato di aver rimodulato nuovamente le offerte, modificando le variazioni del costo nominale delle promozioni dall'8,6 per cento precedente agli 8,3 per cento attuali, ma solo in caso di ricezione dell'SMS informativo e che riguarda il prossimo rinnovo della promozione.

La spesa annuale, in questo modo subirà un calo dell'ammontare totale. Non finiscono qui le novità, perchè a partire dal prossimo 16 Aprile gli utenti riceveranno un rimborso con la differenza di quanto addebitato in eccesso, attraverso una ricarica effettuata direttamente sulla SIM.

Nel comunicato si legge che "a partire dal mese di maggio inizierà la procedura di rimborso. Stiamo lavorando per gestire tutti i clienti nel più breve tempo possibile e compatibilmente con i vincoli tecnici dei nostri sistemi", e viene anche confermato l'aumento del 10 per cento di minuti, Gigabyte ed SMS.

Sostanzialmente, quindi, le uniche promozioni che subiranno variazioni sono quelle che prima si rinnovavano ogni quattro settimane (28 giorni), ma per le conferme gli utenti dovranno ricevere l'SMS informativo.