Tre situazioni in cui ChatGPT è stato utilizzato in modo assurdo

Ora che ChatGPT è arrivato anche su Android, praticamente chiunque può accedere al Chatbot di OpenAI. Con un tool così potente "a piede libero", accessibile a tutti e su quasi ogni device del mondo (a patto di avere una connessione a internet), era ovvio che qualcuno avrebbe usato ChatGPT in modo assurdo: ecco i tre casi più eclatanti.

Non tutti conosceranno Lovense, una startup specializzata in sex toys ad alto tasso tecnologico. Gli ingegneri dell'azienda, nelle scorse settimane, hanno ultimato i lavori su un gioco per adulti chiamato "ChatGPT Pleasure Companion": come spiega il nome, si tratta di un vero e proprio sex toy incentrato sul Chatbot di OpenAI, che viene utilizzato per generare automaticamente e raccontare delle storie "piccanti" per voi e per il vostro partner. Quando viene usato in solitaria, il sex toy (pensato per il pubblico femminile) può vibrare con intensità diverse a seconda del livello di erotismo raggiunto dalla narrazione del Chatbot. No, non è uno scherzo.

Passiamo però a degli utilizzi più "casti" del Chatbot di OpenAI, perché una coppia ha deciso di usare ChatGPT per il proprio matrimonio. Il bot, in particolare, ha officiato il matrimonio e ha scritto molti dei discorsi dei due sposi. Se vi state chiedendo il perché di questa scelta, la risposta è ben più seria del previsto: la coppia aveva "fretta" di sposarsi perché il neo-marito, Deyton Truitt, avrebbe presto iniziato una missione all'estero come membro dell'esercito degli Stati Uniti.

Infine, il terzo utilizzo bizzarro di ChatGPT è stato scoperto dalla redazione di Gizmodo, che ha usato il Chatbot per realizzare di alcuni drink ispirati ai CEO delle Big Tech. Come era lecito aspettarsi, i drink ideati dall'IA sono praticamente imbevibili: si parte dal "Salty CEO" dedicato a Jack Dorsey, con vodka, tequila, gin, sale e pepe, per finire con l'"iMartini" di Steve Jobs, con vodka, succo di mela, sciroppo e una fetta di mela a guarnire il tutto.