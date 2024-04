Tre smartband di Xiaomi per lo sport che costano poco e valgono molto

Tre smartband, tutte prodotte da Xiaomi e dal prezzo estremamente contenuto, ma sopra ogni cosa specifiche per un utilizzo sportivo. Dotate di sensoristica per il monitoraggio dei parametri vitali e delle attività sportive, risultano il miglior compromesso tra qualità e prezzo.

Xiaomi Mi Smart Band 8

Partiamo con la classica Mi Band di Xiaomi, giunta quest'anno alla sua ottava generazione. In quello che è un corpo estremamente compatto viene racchiusa tutta la tecnologia che negli anni ha migliorato notevolmente l'esperienza di utilizzo del prodotto. Dal monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, la Mi Band 8 è il best buy assoluto se cercate un device per accompagnare la vostra attività sportiva e non solo. Nota di merito la batteria da 190 mAh, che vi permetterà di indossarla senza sosta per almeno due settimane.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Xiaomi Mi Smart Band 8 Active

La differenza più grande tra la Mi Band 8 e la Mi Band 8 Active sta in larga parte nel display. La prima è dotata di un pannello AMOLED, la seconda di un TFT leggermente più piccolo e con una luminosità inferiore. A crescere è tuttavia la batteria, che arriva a 210 mAh e vi garantisce un uso in tranquillità per almeno due settimane. A scendere sono invece le attività sportive, 50 in totale contro le 150 della Mi Band 8, più specifica per questo scopo. Per il resto ci troviamo di fronte a due band tutto sommato equivalenti.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro

Saliamo leggermente di prezzo - pur mantenendoci sotto la soglia dei wearable costosi - con la Mi Band 8 Pro. Come suggerisce la nomenclatura, il device può vantare un corredo più performante della 8 e 8 Active, tra cui un display AMOLED da 1.74" con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, arricchito da 16,7 milioni di colori. Il vero game change è tuttavia il GPS, integrato sotto la scocca che vi permetterà di monitorare in modo più preciso i vostri spostamenti durante l'attività sportiva.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

