Tre smartphone Apple da acquistare che costano poco e vanno alla grande

È inutile nascondersi dietro a un dito: iPhone è un prodotto oggettivamente costoso. Tuttavia, esistono strade alternative che vi garantiscono l'acquisto di un melafonino senza sborsare cifre astronomiche. E, non da meno, vi permettono di portarvi a casa un prodotto di tutto rispetto.

Oggi abbiamo selezionato per voi tre modelli, usciti più o meno recentemente, che secondo noi sono ancora perfetti per essere presi in considerazione quali alternative alle ben più costose ultime release. E, non da meno, sono tutti compatibili con le ultime versioni del software Apple, compreso iOS 17.4 che ha di recente fatto la storia grazie ad alcune sostanziali novità.

iPhone SE (2022)

Il terzo iPhone SE, uscito nel 2022, è il prodotto per eccellenza quando si parla di smartphone Apple "economici". Con meno di 500€ vi porterete a casa un dispositivo sicuramente non al passo coi tempi in termini di design, ma dalle prestazioni da vero top di gamma anche grazie al suo processore sotto la scocca, l'A15 Bionic. E, non da meno, potrete godervi un iPhone compatto come se non ne vedono più da ormai diverso tempo. VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

iPhone 13

Quando parliamo della tredicesima generazione, lo facciamo con la consapevolezza che si tratta del miglior rapporto qualità prezzo che il mercato offre, attualmente, in casa Apple. Dotato di un design decisamente più moderno di SE, iPhone 13 risulta ancora oggi un prodotto dai connotati e dalle prestazioni al passo con le ultimissime uscite. Le due fotocamere, una grandangolare e una standard, sono in grado di generare scatti e soprattutto registrare video di livello. Mentre i colori, sgargianti, sono una nota di carattere che, per esempio, è difficile ritrovare negli ultimissimi iPhone 15 base. VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

iPhone 14

Le differenze tra il 14 ed il 13 sono sottilissime. I due prodotti rispondono allo stesso linguaggio estetico, con la differenza che iPhone 14 è l'ultimo modello di smartphone Apple dotato della ormai iconica tacca. Oltre a condividere lo stesso design, iPhone 13 ed iPhone 14 hanno anche lo stesso processore, che è a loro volta lo stesso di iPhone SE, ovvero l'A15 Bionic. Per questo motivo vi consigliamo di orientarvi verso questo modello solo se siete intenzionati a tenere lo smartphone per diversi anni. Non solo avrete tra le mani un dispositivo più moderno che, quindi, avrà un maggiore valore in futuro in caso di rivendita, ma anche un supporto via software più longevo da parte di Apple. VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

