Tre smartphone Apple da acquistare per una lunghissima autonomia

Nel mare magnum Apple non manca di certo l'offerta. Quel che però è difficile, a volte, è compiere quella giusta. O meglio, quella adatta alle esigenze specifiche di chi sta acquistando in quel momento un iPhone.

E siamo sicuri che se siete finiti qui, è perché mettete al primo posto, anzi, ritenete l'autonomia dello smartphone una caratteristica peculiare imprescindibile in fase di acquisto. Sappiate anzitutto che Apple, quantomeno da iPhone 11 in poi, ha compiuto un balzo in avanti tecnologico importante, donando ai suoi top di gamma e non solo prestazioni molto interessanti lato batteria. Ma quali sono, ad oggi, i tre dispositivi che vanno meglio sotto questo profilo?

iPhone 15 Plus

Il re incontrastato della categoria che fa rima con batteria, quantomeno se si prendono in esame gli ultimi iPhone. iPhone 15 Plus è ciò che il mercato vuole: uno smartphone grande, con caratteristiche da top di gamma, quindi un display esteso e, soprattutto, una batteria pressoché infinita. Quest'anno Apple ha inoltre dotato i suoi dispositivi "entry level" della cosiddetta Dynamic Island, svecchiando non poco l'estetica che, da tempo, caratterizzava la parte frontale di iPhone.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

iPhone 15 Pro Max

Anche in questo caso siamo di fronte ad un dispositivo che, viste le dimensioni, non può esimersi dal fare bene sotto il profilo dell'autonomia. A differenza del 15 base, iPhone 15 Pro Max guadagna anzitutto un display caratterizzato dalla frequenza di 120 Hz, ma soprattutto la terza fotocamera ed un corpo in lega di titanio, che rende il dispositivo più leggero di quanto non fosse in passato.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

iPhone 13 Pro Max

Nonostante abbia qualche anno sulle spalle, iPhone 13 Pro Max si difende ancora egregiamente, e lo fa ad un prezzo davvero competitivo. Il design, che perde la Dynamic Island in favore della tacca, è ancora al passo con i tempi. Il frame è in metallo, quindi il peso del device lievita di qualche grammo rispetto alla sua controparte 15 Pro Max. Mentre la batteria risulta probabilmente la migliore degli ultimi anni. In generale tutta la serie di iPhone 13 risulta la più conveniente in rapporto qualità-prezzo.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Questi sono i migliori iPhone sotto il profilo dell'autonomia, attualmente disponibili sul mercato e che fanno parte delle ultime uscite. Se invece foste legati alla controparte Android, abbiamo selezionato per voi 3 smartphone Samsung da acquistare per una autonomia lunghissima.

