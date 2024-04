Tre smartphone Motorola da acquistare per una autonomia lunghissima

Motorola, marchio altisonante soprattutto per chi ha qualche primavera in più sulle spalle, è oggi uno dei produttori di smartphone medio gamma di maggiore successo. Ci siamo quindi concentrati su un aspetto fondamentale: la batteria. Ecco la selezione dei tre migliori device sotto il profilo delle performance legate all'autonomia.

Motorola G84

Considerato da molti uno dei best buy del 2024, il G84 di Motorola è un device equilibrato, dotato di un display da 6.55" pOLED Full HD+ a 120 Hz e fotocamere di buona qualità. Tra le peculiarità del prodotto, oggi proposto a poco più di 200€ su Amazon, troviamo una batteria da ben 5000 mAh. Il dato meramente tecnico di 5000 mAh non è da sottovalutare, poiché vi permette di utilizzare in modo intensivo lo smartphone per l'intera giornata senza dovervi preoccupare di ricaricarlo. A completare il prodotto, un design raffinato e al passo con i tempi, grazie ad un punch hole per la fotocamera anteriore che dona al G84 un look moderno e ricercato.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo è un prodotto sicuramente più raffinato del suo fratello minore G84, che potremmo definire il medio-gamma Motorola da acquistare nel 2024. IP68 - quindi pienamente impermeabile - doppia camera da 50 e 13 MP, display curvo pOLED da 6.55" e SoC MediaTek Dimensity 1050 fanno di lui un device al passo con i tempi e pronto per essere sfruttato alla grande in ogni ambito. A spingere un comparto tecnico di tutto rispetto, che gode inoltre di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, la batteria da 5000 mAh, ideale per sessioni intense di utilizzo senza dovervi minimamente preoccupare di ricaricare.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Motorola Edge 30 Ultra

Arriviamo quindi al top di gamma del produttore a stelle e strisce. Edge 30 Ultra è un portento sotto ogni punto di vista. A partire dai 200 MP che caratterizzano la fotocamera principale, passando per il processore Snapdragon 8+, tra i più potenti sul mercato. Ma la vera killer feature di questo prodotto è la sua batteria da 5000 mAh, corredata al supporto a 125W per la ricarica TurboPower, che vi permette di donare energia quanto basta per l'intera giornata in soli 7 minuti.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

