Tre smartphone Motorola da acquistare per fare foto ECCEZIONALI

Se poco fa abbiamo parlato di tre smartphone Samsung che costano poco e vanno alla grande, ora ci soffermiamo su altrettanti dispositivi Motorola, da acquistare per ottenere fotografie eccezionali.

Partiamo dal Motorola G84, che è disponibile su Amazon al prezzo di 208,48 Euro, il 30% in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino con consegna garantita a stretto giro di orologio. Siamo di fronte ad uno smartphone con display da 6,55 pollici pOLED FHD+ con refresh rate a 120Hz, doppia fotocamera posteriore da 50+8 megapixel, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 30W, 12GB di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Garantito anche il supporto Dual Sim, mentre come sistema operativo troviamo Android 13. Motorola G84 su Amazon

Tra le proposte troviamo anche il Motorola Edge 40, disponibile su Amazon a 350 Euro. In questo caso il comparto fotografico posteriore è composto da una lente da 50 megapixel con sensore f/1.4 in grado di catturare più luce, ma anche dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine. Il display è invece da 6,5 pollici con refresh rate di 144Hz, mentre la ricarica TurboPower è da 68W e consente di ottenere energia per tutta la giornata in meno di dieci minuti. Motorola Edge 40 su Amazon

Concludiamo questo nostro excursus con il Motorola Edge 40 Pro, disponibile a 709,99 Euro. In questo caso il comparto fotografico posteriore è composto da una tripla lente con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un secondo chip da 50MP ed un sensore da 12 megapixel. Lo zoom ottico è fino a 2x, mentre la fotocamera frontale è da 60 megapixel con apertura f/2.2. Motorola Edge 40 Pro su Amazon

