Tre smartphone Motorola da acquistare se volete scattare ottime fotografie

Oggi ci siamo voluti concentrare sul comparto fotografico in casa Motorola, selezionando per voi tre prodotti di buon livello rispondenti a questa specifica quanto attuale esigenza.

Seppur da un lato Motorola non splenda in termini di qualità fotografica, oggi ci siamo voluti focalizzare su questo aspetto specifico, che riteniamo ormai fondamentale nella scelta o meno di un device. Ecco quelli che, per noi, sono i migliori tre prodotti della multinazionale statunitense. A tal proposito, se voleste approfondire il tema vi consigliamo la lettura dei nostri awards 2023 con protagonisti gli smartphone Android.

Motorola Edge 40

Il flagship killer di casa Motorola. Edge 40 è uscito nel 2023 ed è ancora oggi un ottimo smartphone in termini di equilibrio in rapporto qualità-prezzo. Con una spesa di poco superiore ai 300€, potrete portarvi a casa un device dotato di ottime prestazioni, comparto fotografico compreso. La camera principale da 50 MP presenta un sensore f/1.4 con OIS e PDAF. Non manca il grandangolo fino a 120 gradi e apertura focale f/2.2 da 13 MP.

Motorola Edge 40 Pro

Fratello maggiore di Edge 40 nonché top di gamma assoluto di Motorola, il dispositivo si contraddistingue dagli altri modelli per una scheda tecnica di altissimo livello. Il comparto fotografico presenta un sensore principale da 50 MP con apertura focale f/1.8, un ultra grandangolo da 114 gradi con 50 MP di risoluzione e apertura focale f/2.2 ed uno zoom, ottico, 2X da 12 MP e apertura focale f/1.6. Un corredo davvero niente male che vi restituirà scatti di buonissimo livello.

Motorola RAZR 40 Ultra

Entriamo nel mondo dei pieghevoli dove Motorola è indiscutibilmente uno dei protagonisti. Il nuovo RAZR 40 Ultra rappresenta un unicum nella gamma Motorola, e lo fa portando con sé una scheda tecnica di tutto rispetto. Anche il comparto fotografico non è da meno, con un sistema doppio da 12+13 MP e una camera "frontale" da 32 MP, sfruttabile come se fosse un sensore posto sul retro, per selfie di altissimo livello.

