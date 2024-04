Tre smartphone Oppo da acquistare per avere una lunga autonomia

Con il ritorno della serie Oppo Find X in Europa nel corso del 2024, il produttore cinese si appresta al rilancio dei suoi smartphone e diventa improvvisamente più appetibile per i consumatori anche nel Vecchio Continente. Ma quali sono gli smartphone OPPO con la migliore batteria in commercio? Vediamoli insieme.

Ricarica fino a -20°C: OPPO Reno 11F

OPPO Reno 11F è arrivato in Europa solo pochi giorni fa, ed è uno degli smartphone con la batteria più impressionante in circolazione. Non solo per le dimensioni della cella, pari a 5.000 mAh, ma anche per la ricarica SuperVOOC Flash Charge da 67 W (cablati, ovviamente), che permette di ricaricare lo smartphone al 30% in soli 10 minuti o al 100% in meno di 50 minuti.VAI ALL'OFFERTACome se ciò non bastasse, la ricarica rapida funziona fino a -20°C, mentre la batteria è garantita dal produttore per ben quattro anni: acquistando Reno 11F, insomma, sarete in una botte di ferro!

Fast charging a basso prezzo: OPPO A78 5G

OPPO ha lanciato l'A78 5G sul mercato europeo nel mese di agosto 2023: una scelta infelice, che ha fatto passare lo smartphone in sordina tra i consumatori.VAI ALL'OFFERTAEppure, si tratta di un vero e proprio battery-phone, grazie ad una batteria da ben 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W (per un ciclo di ricarica completo in 45 minuti) e a delle specifiche tecniche non troppo energivore. L'azienda cinese garantisce che OPPO A78 5G resiste fino a 27 giorni in standby, reggendo inoltre fino a 16 ore di riproduzione video su YouTube. Il prezzo? Meno di 300 Euro, presso i principali rivenditori online.

Un'ottima batteria, ma non solo: OPPO Reno10 5G

OPPO Reno10 5G è un ottimo mediogamma, e non solo per la sua batteria: lanciato a inizio novembre al prezzo di 399 Euro, il device unisce un peso piuma (soli 185 grammi) con una batteria da ben 5.000 mAh, anche qui dotata di ricarica SuperVOOC a 67 W. VAI SUBITO ALL'OFFERTAIn aggiunta, abbiamo un SoC che consuma poco, il MediaTek Dimensity 7050, e una RAM LPDDR4x da 8 GB: la scheda tecnica è estremamente bilanciata, sia in termini di prestazioni che per quanto riguarda i consumi.

