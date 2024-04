Tre smartphone Oppo da acquistare se volete scattare ottime fotografie

Da sempre, Oppo è un brand che punta molto sulla fotografia: gli smartphone del produttore cinese si contraddistinguono dalla concorrenza per delle ottime fotocamere in ogni fascia di prezzo. Ma quali sono i migliori? Ecco tre dispositivi targati Oppo che soddisferanno le vostre esigenze da fotografi!

Il top di gamma: OPPO Find X5 Pro

Come avrete letto nella nostra recensione di OPPO Find X5 Pro, il top di gamma cinese punta tutto sulla naturalezza delle fotografie, grazie anche alla NPU MariSilicon X sviluppata dall'azienda appositamente per l'imaging e la resa delle immagini scattate con le tre (ottime) fotocamere posteriori. VAI AL PRODOTTO SU AMAZONPurtroppo si tratta di uno smartphone ormai vecchio di due anni, ma visto che OPPO non ha portato la serie Find X6 in Europa il Find X5 Pro resta ancora una scelta consigliatissima per chiunque cerchi un nuovo device.

La new-entry: OPPO Reno 11F

OPPO ha lanciato Reno 11F in Europa negli scorsi giorni: tra le specifiche più intriganti dello smartphone abbiamo la ricarica rapida SuperVOOC fino a -20°C e la gigantesca batteria da 5.000 mAh. OPPO RENO 11F E' SU AMAZONSenza dimenticare una ottima fotocamera principale da 64 MP, che si accompagna ad una ultra-grandangolare da 8 MP e ad una lente macro da 2 MP. Un sistema fotocamere di tutto rispetto, per uno smartphone il cui prezzo di listino è di soli 369,99 Euro.

Lo smartphone per creativi: OPPO Reno 10 Pro

Ve ne abbiamo già parlato con un articolo dedicato: la Reno 10 Series di OPPO è perfetta per i creativi, in gran parte grazie alle sue ottime fotocamere.OPPO RENO 10 PRO SU AMAZONIn particolare, OPPO Reno 10 Pro è perfetto per i fotografi su smartphone grazie alla sua lente principale da 50 MP e ad un ottimo teleobiettivo da 32 MP. L'ultra-grandangolo da 8 MP forse non è il migliore in circolazione, ma tra i 350 e i 450 Euro non troverete molto di meglio sul mercato.

