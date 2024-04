Tre smartphone di realme che costano veramente poco e spaccano

Dopo aver approfondito lo smartphone realme più potente sul mercato, vale la pena tornare a soffermarsi sul popolare produttore. Il portfolio di quest'ultimo include, infatti, diversi modelli per tutte le tasche che possono comunque risultare interessanti per un ampio pubblico. Approfondiamo, dunque, tre smartphone low cost di realme che spaccano.

realme Note 50

Se si vuole puntare a una novità del mercato che si colloca nella fascia inferiore ai 100 euro, non si può che rivolgere il proprio sguardo a realme Note 50.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONApprodato in Italia a marzo 2024, strizza l'occhio a chi utilizza lo smartphone essenzialmente solo per le classiche operazioni del quotidiano e non ha dunque motivo di spendere di più. Tra le caratteristiche tecniche interessanti, troviamo un'ampia batteria da 5.000mAh, uno schermo con refresh rate fino a 90Hz, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB).

realme C67

Il processore Qualcomm Snapdragon 685 si affianca a una ricarica SuperVOOC a 33W nel modello realme C67, che usualmente viene proposto a un prezzo inferiore ai 200 euro. Gli 8GB di RAM vengono espansi da ulteriori 8GB di RAM virtuali, mentre lo storage interno sale a 256GB (espandibile fino a 2TB mediante microSD).VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONLa batteria da 5.000 mAh e la fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP completano il cerchio, per uno smartphone che può attirare l'attenzione anche per via della presenza di uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

realme 11 Pro

Se siete alla ricerca di uno smartphone di alto livello che non costi troppo, dare un'occhiata a realme 11 Pro potrebbe fare al caso vostro. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONA un costo indicativamente inferiore ai 300 euro, infatti, risulta possibile portarsi a casa un dispositivo elegante e compatibile con lo standard 5G. Il processore è un MediaTek Dimensity 7050 5G, che viene supportato in ambito performance da 8/12GB di RAM (fino a 24GB di RAM dinamica) e 128/256GB di memoria interna.



Il display da 6,7 pollici ha risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120Hz, arrivando a offrire un touch sampling rate fino a 360Hz. Non mancano una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC a 67W, così come si fa notare la presenza di un comparto fotografico con sensore principale da 100MP.

Se siete interessati a questo brand, potrebbe farvi piacere consultare l'approfondimento relativo alle differenze tra OPPO e Realme.

