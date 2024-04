Tre smartphone Samsung da acquistare che costano poco e vanno alla grande

Samsung fa spesso rima con ottima assistenza. E, se per ottenere tutto ciò, vi bastasse sborsare una cifra "ridicola" se paragonata ai top di gamma Android? Ecco una selezione di tre Samsung ottimi, che funzionano bene, ma che sopra ogni cosa costano davvero poco rispetto ai top.

Samsung A04S

Meno di 100€ per entrare nel mondo di Samsung? Ebbene sì: il modello Samsung Galaxy A04S è ciò che fa per voi se più di ogni altra cosa cercate un dispositivo che fa della sostanza il suo punto di forza. Android 12, Display Infinity-V HD+ da 6.5", 3 GB di RAM e memoria da 32 GB. Il tutto condito da una batteria di tutto rispetto da 5000 mAh, che vi garantirà prestazioni eccellenti per tutta la giornata. VAI ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

Samsung A05S

Saliamo leggermente nella scalata verso il top con Samsung Galaxy A05s. Un prodotto leggermente migliore rispetto al fratello minore A04S per via della RAM, maggiore - qui troviamo 4 GB - e la memoria interna di 64 GB. Per il resto ritroviamo le medesime caratteristiche, in un corpo leggermente superiore. Infatti la diagonale sale a 6.7", ideali se si vogliono guardare film, serie TV e contenuti con una maggiore immersione. VAI ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

Samsung A25

Concludiamo questo tris di prodotti economici con un esponente della serie A Samsung, Galaxy A25, uno dei best buy della multinazionale coreana. Il rapporto qualità prezzo è eccellente, monta un ottimo display Super AMOLED da 6.5" Full HD+, 6 GB di RAM corredati da 128 GB di storage interno, espandibili fino a 1 TB. La tripla fotocamera è composta da un sensore principale da 50 MP, l'ultra-grandangolare da 8 MP ed una fotocamera macro da 2 MP. Insomma, tutto ciò che vi serve per aggiudicarvi un dispositivo completo ad un buon prezzo. VAI ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

