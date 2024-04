Tre smartphone Samsung da acquistare per una lunga autonomia

Quello della batteria risulta ancora oggi un annoso problema per i possessori di smartphone. La coperta è corta e, da un lato, i produttori in casa Samsung rincarano ogni anno la dose delle funzioni sempre più energivore.

Ma quali sono i miglior smartphone della compagnia coreana attualmente sul mercato, lato batteria? Abbiamo selezionato tre modelli, uno di fascia bassa, uno di fascia media ed uno di fascia alta che presentano ottimi risultati per quanto riguarda l’autonomia. Un problema, quello dell'autonomia, che non dovrebbe colpire il Samsung Galaxy Ring, che promette una batteria di oltre una settimana.

Samsung Galaxy A34

Partiamo con il più economico, Samsung Galaxy A34 5G. Uscito nel nostro paese l’anno scorso, è presente in due tagli con 6-128 GB e 8-256 GB di memoria. Non sfigura neanche il display, AMOLED, da 6.6 pollici, ma ciò che colpisce è la buonissima autonomia. Con una batteria da 5.000 mAh sarà in grado di coprire l’intera giornata senza grossi problemi. Manca tuttavia il supporto alla ricarica rapida.

Samsung Galaxy A54

Lo scettro di re nella categoria medio gamma è indubbiamente da destinare a Samsung Galaxy A54, dispositivo che morde la fascia che vai 300 ai 400€. Il dispositivo monta un display Super AMOLED da 6.5”, processore octa-core, ottime fotocamere – quattro in totale – e dimensioni relativamente compatte grazie ad una diagonale da 6.4”. Anche quest’ultimo ha una batteria di tutto rispetto con i suoi 5000 mAh, che lo rendono ideale per chi vuole usare il dispositivo per differenti attività, comprese quelle energivore come lo streaming, gaming e tanto altro. Inoltre, rientra a pieno regime nella categoria di Samsung che riceveranno Android 15.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Concludiamo questo tris con il primo della classe sotto diversi aspetti in casa Samsung: Galaxy S24 Ultra è il re indiscusso della categoria, senza se e senza ma. Le varianti di memoria parlano di un dispositivo con 12 GB di memoria RAM corredati da 256, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione. Quel che lascia sbalorditi è l’autonomia, grazie ad una batteria da 5000 mAh in grado di sorreggere un comparto tecnologico di tutto rispetto.

