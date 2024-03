Tre smartphone Samsung da acquistare se volete scattare ottime fotografie

Il futuro delle fotocamere per smartphone secondo Samsung è incentrato sui teleobiettivi da 200 MP: una previsione coraggiosa, che impegna l'azienda coreana a una costante ricerca nel campo delle lenti per la mobilità. Se siete degli amanti della fotografia su smartphone, però, Samsung vi offre già da ora diverse proposte da non sottovalutare: ecco quali!

Il top di gamma: Samsung Galaxy S24 Ultra

Sarà scontato, ma Samsung Galaxy S24 Ultra è tra i migliori cameraphone in circolazione: se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone arriva con una fotocamera principale da 200 MP f/1.7, un ultra-grandangolo da 12 MP, una lente zoom 3x da 10 MP e una lente periscopica da 50 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale fino a 100x. Se cercate uno smartphone in grado di scattare grandi fotografie, nel mercato Android questa è la scelta che fa per voi.

L'alternativa: Samsung Galaxy S23 Ultra

Se il vostro budget non vi permette di acquistare un Galaxy S24 Ultra ma volete comunque scattare delle fotografie di grande impatto, il Galaxy S23 Ultra è una scelta da non sottovalutare. I cambiamenti nella fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra rispetto al predecessore, infatti, sono pochi: anche l'S23 Ultra, infatti, monta una fotocamera principale da 200 MP f/1.7 con OIS, un ultra-grandangolo f/2.2 da 12 MP e una lente zoom 3x da 10 MP. Cambia invece la seconda lente zoom, la cui risoluzione si ferma a 10 MP sul top di gamma dello scorso anno.

La proposta di fascia media: Samsung Galaxy A55

Il lancio di Samsung Galaxy A55 5G risale a una quindicina di giorni fa, ma lo smartphone è già uno dei best buy nella fascia media del mercato: le sue ottime fotocamere - combinate con un prezzo che parte da 499,90 Euro per il modello da 8/128 GB - lo rendono una proposta decisamente intrigante per chi non vuole spendere troppo ma desidera comunque scattare delle fotografie di buona qualità. La fotocamera principale di Samsung Galaxy A55 è un sensore da 50 MP con OIS e AF, che si combina con una lente ultra-grandangolare da 12 MP e con una lente macro da 5 MP.

