Tre smartphone Samsung iconici che potrebbero farvi scendere la lacrimuccia

Se siete appassionati di smartphone della primissima ora, sicuramente ricorderete quello storico keynote di presentazione del primo iPhone ed è proprio da quel momento che nasce, di fatto, l'eterno dualismo tra Samsung ed Apple. Ma quali sono stati i più importanti momenti della serie Galaxy?

Uno fra tutti, certamente, è lo storico primo Galaxy Note, che diede il via alla "rivoluzione" phablet, mostrando al mondo che un dispositivo dalla diagonale più ampia sarebbe potuto entrare anche in tasca, primo vero antenato degli smartphone attuali, nonostante siano rimasti davvero in pochi a utilizzare il pennino. Un altro iconico dispositivo della grande gamma Galaxy è il Galaxy S, dispositivo del 2010 che passò alla storia per il suo testa a testa con l'iPhone 4. Altrettanto storico fu il manifesto pubblicitario che "prendeva in giro" il diretto rivale e i suoi problemi di ricezione (risolti, poi, tramite l'utilizzo di cover e bumper in TPU) con lo slogan "Helllllo", con le elle rappresentate graficamente tramite l'icona del pieno segnale. Ultimo, ma non per importanza, il Galaxy SIII, dispositivo della sfida con iPhone 15, due smartphone che finalmente iniziarono a osare sul serio con display più ampi e con hardware di primissimo livello.

Ma adesso tocca a voi: a quale dei "vecchi" smartphone siete maggiormente legati? Fatecelo sapere nei commenti!