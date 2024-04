Tre smartphone Xiaomi da acquistare per avere una lunga autonomia

Dopo avervi svelato quali sono gli smartphone Xiaomi a basso prezzo da tenere attentamente d'occhio, vediamo ora altri tre dispositivi dell'azienda cinese che potreste voler prendere in considerazione per l'acquisto. Ecco quali sono gli smartphone Xiaomi con la batteria migliore in circolazione!

Il campione di batteria: Redmi Note 13 Pro+

Se avete letto la nostra recensione di Redmi Note 13 Pro+ lo saprete certamente: la batteria di Redmi Note 13 Pro+ è ottima, grazie in particolare a una cella da ben 5.100 mAh, una delle più capienti tra tutte quelle montate sugli smartphone Xiaomi. Secondo i test più recenti, lo smartphone più durare fino a 11 ore di uso con schermo attivo, il che significa che - a seconda di quanto utilizzate il telefono - quest'ultimo potrebbe garantirvi fino a tre giorni di autonomia senza necessitare di una ricarica. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Nessun compromesso: Xiaomi 14 Ultra

La nostra prova di Xiaomi 14 Ultra è stata un successo, anche se si è focalizzata quasi unicamente sul comparto fotografico del flagship cinese di quest'anno. Tuttavia, Xiaomi 14 Ultra ha anche un'ottima batteria, con una cella da 5.000 mAh e una ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 80 W. Alla velocità massima, il produttore cinese riporta che il device può ricaricarsi del tutto in meno di 40 minuti! Un'ottima notizia, anche perché l'hardware di ultima generazione del dispositivo potrebbe rivelarsi piuttosto energivoro, specie nelle sessioni fotografiche più "spinte". VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il battery-phone a basso costo: Redmi 13C

Redmi 13C è stato lanciato a fine 2023, giusto pochi giorni prima di Natale: per questo, forse, lo smartphone è passato un po' in sordina tra il grande pubblico. Con un prezzo che oscilla tra i 100 e i 200 Euro nel nostro Paese e una batteria da 5.000 mAh, Redmi 13C è la scelta che fa per voi se volete uno smartphone con un'ottima batteria senza spendere troppo. La ricarica rapida non è delle più fulminee, questo è vero: il telefono si ferma a 18 W via cavo, che però secondo l'azienda sono sufficienti a garantirvi cinque ore di riproduzione musicale dopo soli cinque minuti di collegamento alla corrente elettrica. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

