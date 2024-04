Tre smartphone Xiaomi perfetti per giocare anche ai videogiochi più pesanti

Dopo aver approfondito i modelli di smartphone Xiaomi da acquistare per avere una lunga autonomia, vediamo adesso altri tre dispositivi del brand che potrebbero interessarvi. Ecco quali sono gli smartphone Xiaomi perfetti per giocare attualmente disponibili sul mercato.

Il midrange dall'animo top: POCO F5 Pro

Nonostante un prezzo dimezzato rispetto agli attuali top di gamma, POCO F5 Pro, dispositivo del sub-brand di Xiaomi, presenta un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, per un comparto hardware composto anche da 8/12GB di RAM LPDDR5 e 256/512GB di memoria interna UFS 3.1. Pur non toccando i livelli dei flagship, insomma, l'esperienza gaming risulta di alto livello, riuscendo a convincere anche a fronte di titoli particolarmente esosi in termini di risorse. La batteria è da ben 5.160mAh. VAI SUBITO ALL'OFFERTA. Per maggiori dettagli potete fare riferimento alla recensione di POCO F5 Pro.

Il flagship compatto: Xiaomi 14

Non fatevi ingannare dalle dimensioni di 152,8 x 71,5 x 8,20 mm: Xiaomi 14 è un top di gamma a tutti gli effetti a livello di prestazioni. Sotto la scocca risiede, infatti, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di memoria interna UFS 4.0, per un'esperienza di alto livello nel gaming. Lo schermo AMOLED ha diagonale di 6,36 pollici, risoluzione 2.670 x 1.200 pixel, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120Hz e touch sampling rate fino a 240Hz. La batteria è da 4.610 mAh. VAI SUBITO ALL'OFFERTA .Per maggiori dettagli, potete consultare la nostra recensione di Xiaomi 14.

Il top del top: Xiaomi 14 Ultra

Come dite? Non avete intenzione di scendere a compromessi? Va bene, allora il modello che fa per voi è Xiaomi 14 Ultra. Dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ai 16GB di RAM LPDDR5X, passando per i 512GB di storage UFS 4.0: di certo si tratta di uno smartphone che non ha paura né di Call of Duty Warzone Mobile né di Diablo Immortal. Questo senza contare che frontalmente c'è un ampio display AMOLED da 6.73 pollici con risoluzione WQHD+, refresh rate dinamico 1-120Hz e touch sampling rate fino a 240Hz. L'ampia batteria da 5.000 mAh fa il resto. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Se siete interessati al modello, potrebbe farvi piacere dare un'occhiata anche alla nostra prova fotografica di Xiaomi 14 Ultra.

