I tre smartphone Xiaomi migliori per fare foto sensazionali: ecco perché

Tre smartphone Xiaomi, tre cameraphone incredibili. In altre parole, il meglio che la multinazionale cinese ha da offrire, lato fotografico, sul mercato. Il balzo in avanti compiuto da Xiaomi negli ultimi anni va nella direzione - anche - della qualità foto, con dispositivi sempre più performanti sotto questo punto di vista.

Xiaomi 14 Ultra

Il non plus ultra della gamma di smartphone Xiaomi, il 14 Ultra è un vero portento sotto ogni punto di vista. Ma, più di ogni altro, a lasciare di stucco è il suo comparto fotografico spinto da Leica, che lo mette in cima nella classifica tra i migliori cameraphone dell’anno come specificato nella nostra prova di Xiaomi 14 Ultra.VAI AL PRODOTTO SU AMAZONIl punta-e-scatta di questo Xiaomi è probabilmente tra i più equilibrati ed efficienti degli ultimi anni. A riprova, il bumper – davvero molto pronunciato – delle fotocamere posteriori, che nasconde al suo interno ben quattro sensori. Dai 12 mm ai 120 mm per un corredo da vero top di gamma, nonché una apertura focale variabile da f/1.63 a f/4.0, finemente regolabile a seconda delle proprie esigenze.

Xiaomi 13 Ultra

Se il 14 Ultra è il top del 2024, Xiaomi 13 Ultra è stato, ed è tuttora, un vero portento anche dal punto di vista fotografico. Il sensore principale è un 50.3 MP da 1” – lo stesso che potreste ritrovare su molte fotocamere compatte, per intenderci. Insieme al principale, anche in questo caso a corredo troviamo altri tre sensori, tutti da 50 MP.XIAOMI 13 ULTRA SU AMAZONDalla ultra-wide allo zoom 3.2X fino allo zoom 5X. Stabilizzazione ottica, autofocus, apertura focale variabile… sono tanti i motivi per cui Xiaomi 13 Ultra è considerato, al pari di 14 Ultra, un cameraphone come non se sono mai visti prima d’ora. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente anche nella nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra, che abbiamo definito "un gigante della fotografia".

Xiaomi 14

Quest’anno in casa Xiaomi si è lavorato finemente anche in ambito 14 “base”. Lo smartphone presenta un sensore in meno rispetto al fratello maggiore Ultra, fermandosi a tre, tutti Leica.XIAOMI 13 E' IN VENDITA SU AMAZONAnche in questo caso la risoluzione è 50 MP per ognuna delle fotocamere, principale, grandangolare e telescopica con lenti flottanti. A migliorare rispetto agli anni passati è l’integrazione di un’ottica da 23 mm Summilux, che va a rendere gli scatti più luminosi grazie anche all’apertura focale f/1.6. Un comparto fotografico di tutto rispetto, che fa entrare di diritto il 14 base in questo tris di portenti lato fotografico.

