Tre smartwatch Xiaomi che costano poco e che vanno alla grande

Dopo aver visto i migliori smartphone Xiaomi per rapporto qualità-prezzo, ci spostiamo ora nel mondo degli smartwatch e vediamo quali sono gli orologi (e non solo!) intelligenti che combinano ottime funzionalità con un prezzo non troppo elevato. In questa guida vi proponiamo tre alternative per ogni fascia di prezzo, ma i device sono tantissimi!

Redmi Watch 4

Partiamo con Redmi Watch 4: prima di continuare, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Redmi Watch 4. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONAl momento, il dispositivo può essere acquistato a meno di 100 Euro sia su Amazon Italia che sullo store online di Xiaomi: un prezzo davvero ottimo, se consideriamo che lo smartphone vanta un ottimo display AMOLED da 1,97", un chip GNSS per la geolocalizzazione e, soprattutto, il nuovo sistema operativo HyperOS di Xiaomi. Anche le funzionalità per sportivi - garantite dall'app Mi Fitness - sono avanzate e complete.

Xiaomi Watch 2 Pro

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Xiaomi Watch 2 Pro, lo smartwatch top di gamma con wearOS di Xiaomi ha un rapporto qualità-prezzo invidiabile.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONSi tratta infatti del dispositivo meno costoso al mondo a montare wearOS come proprio sistema operativo, unendolo ad un hardware di tutto rispetto, a una pletora di app e di software disponibili e, soprattutto, a un design minimale ed elegante. Il prezzo? 300 Euro al lancio, ma ora potete trovarlo online a poco meno di 250 Euro.

Xiaomi Smart Band 8

Sì, non è proprio uno smartwatch, lo sappiamo. Però non citare la Xiaomi Smart Band 8 in questa lista sarebbe stato impossibile.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONIl bracciale, d'altro canto, ha un costo di soli 39,99 Euro, pur portando con sé un ottimo display AMOLED da 1,62", la ricarica rapida (e una batteria con un'autonomia impressionante) e ben 150 modalità sportive tra cui scegliere per i vostri allenamenti. Un dispositivo pressoché perfetto per gli sportivi che non vogliono spendere troppo.

