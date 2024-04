Tre specifiche da controllare sempre prima di acquistare un monitor

Tra i vari fattori da valutare nell'acquisto di un PC e nella sua configurazione c'è sicuramente il monitor, la cui qualità andrà a incidere direttamente sull'esperienza d'uso della macchina, che si tratti di produttività o di videogiochi.

Partiamo dai consigli fondamentali per la scelta del monitor, tra i quali troviamo il budget e il tipo di pannello. Una volta prese le misure, bisognerà fare i conti con le specifiche puramente tecniche del display, ovvero risoluzione, frequenza di aggiornamento e luminosità.

La risoluzione andrà scelta accuratamente e di concerto con la diagonale dello schermo e la dimensione (o meglio, profondità) della scrivania. Il livello di nitidezza, infatti, dipenderà da questi tre parametri messi insieme.

L'esempio più classico è quello dei monitor da 27" con risoluzione 1440p (2560x1440 pixel), tra i più gettonati per via delle ampie dimensioni e del costo. Tuttavia, se il punto da cui si osserva è troppo ravvicinato (meno di 45cm circa) potreste risentirne proprio in termini di chiarezza del quadro. Per giocare, però, potrebbe rappresentare ottimo punto d'arrivo per molti appassionati.

Il refresh rate è altrettanto importante, soprattutto per giocare. Si esprime in Hz e, in parole semplici, rappresenta la frequenza di fotogrammi che possono essere riprodotti sullo schermo in un secondo. In altre parole, quelli che in gergo vengono chiamati fps. Ci sono schermi capaci di arrivare a 60 Hz, ad esempio, oppure a 75 Hz e sono principalmente destinati all'uso ufficio. Diverso è il caso dei giocatori, che per build più carrozzate tenderanno a prediligere pannelli da 120Hz in su.

Infine, la luminosità. I monitor storicamente non sono delle periferiche che puntano troppo su questo fattore, per via delle loro destinazioni d'uso. Negli ultimi anni, però, si sta spingendo in questa direzione soprattutto nei pannelli dotati di HDR.

Mediamente tra i 400 e i 500 nit, dovrete guardare proprio a questo valore per scoprire la luminosità di picco del vostro display ma fate attenzione a non farvi ingannare. Questo valore, infatti, non si riferisce praticamente mai alla luminosità massima dell'intero pannello, bensì a una percentuale ristretta di pixel (molto spesso parliamo di finestre al 10%, quindi immaginate una schermata scura con un dettaglio di luce particolarmente luminoso, tendendo ad abbassarsi all'aumentare della dimensione della finestra).

