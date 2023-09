Tre stadi in cui si utilizza già il riconoscimento facciale durante i match

I sistemi di riconoscimento facciale sono ormai da anni sugli smartphone di milioni di utenti, ma i loro utilizzi non si limitano alla tecnologia “tascabile”. Negli Stati Uniti, molti aeroporti lo stanno utilizzando per facilitare gli imbarchi dei passeggeri, ma anche negli Stadi è in fase di test.

Soprattutto negli Stati Uniti, negli stadi di baseball è molto diffusa la pratica di affidarsi al riconoscimento facciale per permettere agli spettatori di entrare negli impianti.

Nel 2021 i New York Mets sono diventati la prima squadra della MLB ad implementare un sistema di biglietteria con riconoscimento facciale, scatenando non poche polemiche tra le associazioni contrarie. Gli spettatori non devono fare altro che caricare una foto su un apposito sito prima della partita, che poi sarà scannerizzata dalle telecamere del City Field.

Anche lo stadio dei Cleveland Browns, sempre negli USA, include un sistema di riconoscimento facciale collegato ad una piattaforma nota come “Express Access” che collega l’account Ticketmaster all’acquirente tramite un selfie.

Tra gli impianti che stanno testando la tecnologia figura anche la Pechanga Arena di San Diego, dove giocano sia squadre di football che di hockey. In questo caso i gestori hanno collaborato con PopID per implementare il riconoscimento facciale, che facilita l’ingresso. A lungo andare, è già stato annunciato che il sistema sarà ampliato anche ai pagamenti. D’altronde, nel Regno Unito anche la mensa si paga con il riconoscimento facciale.