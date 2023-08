Tre statistiche del browser Microsoft Edge che potreste non aspettarvi

È arrivato il momento di ammetterlo: le politiche e l'impegno di Microsoft finalmente stanno pagando. Dopo anni di duro lavoro e di continua innovazione, Microsoft Edge è diventato uno dei browser più utilizzati al mondo, ma volete sapere qualcuno dei suoi straordinari numeri?

Punto primo: senza girarci troppo intorno, Edge oggi vanta la bellezza di oltre 285 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Certo, rispetto al record storico di 600 milioni siamo in flessione, ma sono comunque dati molto incoraggianti, soprattutto se pensiamo che il suo motore di ricerca, Bing, è a ben 100 milioni di utenti attivi su base giornaliera. Questo ci porta a un altro dato: Edge in Europa non potrebbe essere in uno stato di forma migliore di quello attuale, dal momento che occupa la seconda posizione su desktop scavalcando sia Safari che Firefox. In tutto il mondo, invece, rimane la soddisfazione del podio, cedendo però il passo a Safari per il secondo posto.

Un altro dato molto interessante riguarda il numero di download di Microsoft Edge. Il browser della casa di Redmond ha fatto registrare ben oltre 7 milioni di download, una cifra niente male se pensiamo che di solito si trova preinstallato e non ci sarebbe tecnicamente bisogno di scaricarlo.

Da considerare anche l'appeal del segmento mobile: pensate che sull'App Store di Apple, Microsoft Edge è riuscito a piazzare un sonante terzo posto tra le app più scaricate nella categoria Utilities. Se questo dato vi stupisce, sappiate che nel Regno Unito è l'app Android a essere tra le più popolari nella classifica generale (75esima nel totale e 14esima nella categoria Comunicazione).

Insomma, il feedback del pubblico per questa nuova giovinezza di Edge è decisamente positivo. Chissà come risponderanno i videogiocatori, allora, quando oltre all'IA di Bing Microsoft Edge ospiterà anche una nuova Gamer Mode!