Tre statistiche impressionanti sull'intelligenza artificiale

L'IA è tornata al centro del dibattito politico dopo l'accordo tra le Big Tech e la Casa Bianca per una regolazione dello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale. In molti, però, potrebbero sottostimare (o sovrastimare) l'impatto dell'IA sulla vita di tutti i giorni di persone e aziende. Ecco alcune statistiche utili a farvi un'idea più chiara.

Partiamo dalle dimensioni del mercato dell'IA: quest'ultimo, secondo i dati di MSPowerUser ha un valore complessivo di circa 136 miliardi di Dollari. Una cifra enorme, alimentata dal successo di ChatGPT, Bing AI, Google Bard e compagnia, e che è certamente destinata a crescere: nel 2030, il settore dell'IA avrà un valori di circa 1,80 trilioni di Dollari. Al momento, sono gli Stati Uniti a dominare il mercato dell'IA, anche se la Cina viaggia tra il 20% e il 25% di quest'ultimo.

Ma quante aziende usano già l'IA per il loro business? Tante, tantissime: circa il 50% di tutte le compagnie attive al mondo fa uso dell'IA nei suoi processi produttivi. Ovviamente non stiamo necessariamente parlando dei chatbot come ChatGPT, ma anche di altri servizi garantiti dall'Intelligenza Artificiale nei progetti di automazione produttiva e di previsione dell'andamento del mercato. In totale, il 77% delle aziende ha piani per l'IA e per la sua adozione immediata o nel prossimo futuro. Tra i settori in cui quest'ultima viene utilizzata più di frequente abbiamo quello dei servizi e quello della finanza, mentre nell'IT si fa ampio uso del machine learning.

Insomma, sembra proprio che l'IA stia già avendo un impatto positivo sull'economia e che quest'ultimo continuerà in futuro. Tuttavia, l'opinione pubblica resta ancora molto fredda nei confronti dell'Intelligenza Artificiale: negli Stati Uniti, il 40% circa dei cittadini si dice "più preoccupato che fiducioso" nei confronti dell'IA, soprattutto per via delle sue implicazioni in settori come quelli della guida automatica e delle armi intelligenti. Addirittura, il 73% degli americani teme la disinformazione che l'uso dell'IA può portare con sé, specie nel caso dei deepfake.