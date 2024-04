Tre televisori Samsung che costano poco e vanno alla grande: tanta qualità a buon prezzo

Chi ha detto che bisogna sempre spendere un capitale per guardare i film con una TV all'altezza? Esistono tante ottime opzioni per risparmiare senza scendere a troppi compromessi e oggi vi mostreremo tre interessanti smart TV prodotte da Samsung che potrebbero fare al caso vostro.

Partiamo da un presupposto: economico può significare tante cose, soprattutto in relazione al prezzo di partenza oppure al prezzo medio dei modelli dello stesso tipo, ma dipende principalmente dalla qualità del pannello e dalla sua dimensione.

Samsung NEO QLED QE65QN90CATXZT

Samsung Q60 QE43Q60CAUXZT

Samsung The Frame 32 pollici

Come non cominciare, quindi, da questo Samsung Neo QLED da 65" in offerta su Amazon Italia, che oggi può essere acquistato alla metà rispetto al prezzo di listino. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Il modello QE65QN90CATXZT è dotato di tecnologiae di tecnologia Neural Quantum 4K. Come dicevamo, è certamente un ottimo affare per chi cerca un'opzione economica in relazione alla dimensione.Un ottimo prezzo è anche quello del, per l'esattezza il modello QE43Q60CAUXZT con processore Quantum 4K Lite. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON È una Smart TV da 43 pollici dalle buone specifiche, con risoluzione 4K, tecnologiae tutte le migliori opzioni di Samsung per l'intrattenimento, tra cui il Gaming Hub per gestire al meglio la propria passione per i videogiochi, sia tramite console che in cloud (tra l'altro ci sono anche app come GeForce Now completamente native, per giocare senza dispositivi esterni).Se, invece, volete dare un tocco di stile alla casa e avete sempre desiderato un, potrebbe essere il momento giusto visto che il modello FullHD da 32 pollici costa meno di 400 euro, aggiornato al 2023 con cornice nera e superficie anti-riflesso. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Oltre a tutte le potenzialità della serie The Frame, tra cui la apprezzata Art Mode, questo pannello offre anche le funzionalità Smart di tutti gli altri televisori

