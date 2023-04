Tre trucchi per Chrome che potrebbero svoltarvi l'esperienza Web

Dopo aver visto come impostare la Reader Mode su Chrome nella sua nuova modalità, torniamo a parlarvi del browser web sviluppato da Google e che nel corso degli ultimi anni ha saputo imporsi nella seconda guerra dei browser.

Oggi andremo a scoprire una manciata di idee e suggerimenti che potrebbero tornarvi utili nella vita di tutti i giorni e che potrebbero entrare di prepotenza nella vostra quotidianità.

Il primo riguarda la possibilità di accedere in pochi secondi alla lista dei segnalibri con tanto di ricerca. Per farlo, vi basta digitare sulla barra degli indirizzi il seguente codice:

chrome://bookmarks/

Una volta fatto, potrete eventualmente anche salvarlo nella barra dei preferiti per un accesso ancora più rapido.

Il secondo consiglio è diretto proprio a voi: lo sappiamo che ci state leggendo, "apritori" seriali di schede a decine e decine. Avete mai preso in considerazione l'idea di sfruttare la feature dei Gruppi di schede, in modo tale da organizzarle e velocizzare a dismisura la vostra esperienza di lettura? Per farlo, andate sulla scheda che intendete inserire in un gruppo e fate clic con il tasto destro. Selezionate ora "Aggiungi scheda a nuovo gruppo" e il gioco è fatto. Potrete trascinare al suo interno anche altre schede per comprimere il disordine in tanti punti di controllo ben ordinati e catalogati.

Il terzo "pro tip" si rivolge invece a tutti gli utenti che trovano insopportabile l'audio automatico che parte da alcuni siti web. Ecco, dato che il mixer di Windows non ci viene incontro più di tanto e andare a chiudere o mutare i singoli player può portare via molto tempo, Google ha pensato bene di metterci a disposizione un comando dedicato per mutare completamente una specifica scheda. Per attivare questa feature, andate sul nome della Tab e premete il tasto destro. Ora scegliete "Disattiva l'audio del sito" e il gioco è fatto.