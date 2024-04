Tre trucchi per mantenere la sicurezza al massimo sul tuo iPhone

Non molti sanno che iOS è un sistema operativo molto sicuro, che dà la possibilità ai suoi utenti di massimizzare e ottimizzare la privacy di iPhone. Scopriamo insieme tre semplici trucchetti per dormire sonni tranquilli.

Non è di certo un mistero che la mela di Cupertino punti molte delle sue carte in tavola sui temi legati alla privacy e al mantenere il più alto riserbo in merito a ciò che gli utenti compiono con i loro device. Una riprova è il rumor secondo cui i prossimi iPhone e Mac avranno schermi oscurati.

Tracciamento

La prima funzione riguarda la limitazione del tracciamento delle applicazioni. Si tratta di una impostazione molto importante, che limita – anzi, blocca del tutto – il tracciamento delle app, di tutte o alcune selezionate secondo le proprie esigenze specifiche. Questo vi garantirà una privacy totale in merito a come utilizzerete le app, evitandovi annunci legati alle vostre abitudini. Per attivarla basta andare in Impostazioni, Privacy e sicurezza, Tracciamento.

Aggiornamento automatico del software

Aggiornare automaticamente il software è una buona prassi se si vuole mantenere intatta la propria sicurezza e privacy con le ultime novità. Il sistema operativo di iPhone è in continua evoluzione, come testimoniano le ultime novità legate ad iOS 18, e con esso vengono introdotte impostazioni che riguardano anche questi temi. Per abilitare gli update automatici basta andare in Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e flaggare il comando su sì alla voce Aggiornamenti automatici.

Dov'è

Abilitare la funzione “Trova il mio iPhone” può sembrare una scelta scontata e banale, ma per molti non lo è. Così facendo, il vostro account Apple saprà sempre dove si trova esattamente iPhone – o qualsiasi altro device Apple che rientra nella categoria Dov’è. Questo vi garantirà una maggiore sicurezza qualora doveste perdere il telefono o peggio, dovesse venirvi rubato. Per attivarla basta andare in Impostazioni, cliccare su “Il tuo nome”, Dov’è e infine Trova il mio iPhone, attivando da lì il comando.

