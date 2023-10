Tre trucchi che un neofita di Windows dovrebbe conoscere

Ora che l'update IA di Windows 11 è arrivato, molti utenti potrebbero essersi decisi ad acquistare un desktop o un laptop Windows. Al contempo, la piattaforma software di Microsoft resta tra le più amate per chi si approccia al mondo PC: se siete dei neofiti, dunque, ecco tre trucchetti da utilizzare su Windows che dovete assolutamente conoscere.

Il primo trucco che vi consigliamo è quello di imparare alcune scorciatoie da tastiera davvero essenziali. Per esempio, premendo CTRL + SHIFT + T dopo aver chiuso una scheda potrete riaprirla immediatamente. Utilissimo se avete chiuso per errore un'app e temete di aver perso il vostro lavoro: tutto ciò che avete eseguito nella tab verrà ricaricato dal sistema operativo! Invece, premendo WIN + P potete collegare un monitor esterno e usando la combinazione WIN + frecce direzionali potete spostare le finestre di sistema tra i vostri display.

Secondo, importantissimo consiglio: evitate di aprire troppo applicazioni all'avvio di Windows. I tempi di avvio di Windows 11 sono stati abbattuti da un aggiornamento arrivato qualche mese fa, ma ciò non significa che dovreste riempire il vostro sistema di software avviati allo startup del computer. Per verificare quali app vengono lanciate all'avvio del PC, dovrete utilizzare la Gestione Attività di Windows: per aprirla usate la scorciatoia da tastiera CTRL + SHIFT + ESC, mentre nella tab "Avvio" potrete inserire o rimuovere i software che volete far partire insieme al sistema.

Infine, per tenere il vostro desktop quanto più pulito possibile, il consiglio che vi diamo è quello di usare la scorciatoia da tastiera WIN + D, che permette di ridurre a icona tutte le app aperte con due soli tasti. Un'altra pressione della scorciatoia e riaprirete tutte le tab precedentemente minimizzate: una funzione utilissima per chi usa tanti programmi allo stesso tempo!