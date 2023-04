Tre trucchi per essere più produttivi col MacBook

Avere accesso a tool in grado di renderci più produttivi con il nostro MacBook, ed in generale su tutti i laptop, facilita in maniera importante la vita. Ma quali sono gli strumenti più interessanti messi a disposizione dal sistema operativo di Apple? Vi sveliamo qualche trucco.

Il primo trucco che possiamo darvi è sicuramente di creare più account sul vostro MacBook, magari separando quello di lavoro con quello personale e quindi tenere sempre i file organizzati in maniera impeccabile e senza grossi problemi. Potete creare un nuovo profilo direttamente dal menù “Utenti e gruppi” presenti nell’app Impostazioni. Qui è presente il pulsante “Aggiunti account”: inserite le credenziali ed il gioco è fatto.

Se siete soliti avere molti file sul desktop (cosa che comunque ci sentiamo di sconsigliare a prescindere dal momento che la possibilità di sbagliare a cancellarli è alta), vi consigliamo di attivare le pile che li organizzano in automatico. Per attivarle vi basterà fare click col tasto destro su qualsiasi punto della scrivania e quindi su “Utilizza pile”.

Con l’ultima release di macOS, Apple ha anche portato lo Stage Manager. Si tratta di un nuovo strumento che guarda proprio alla produttività in quanto dispone le finestre recenti in una barra unica per tenerle in ordine e permettere di trovarle rapidamente. L’opzione dedicata è presente sempre nell’app Impostazioni, sotto al pannello “Scrivania e Dock”: vi basterà attivare il toggle ed il gioco è fatto. Sono presenti anche varie opzioni di personalizzazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di migliorare lo Stage Manager.