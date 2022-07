Tre TV Samsung tra 43 e 65 pollici in offerta: sconti fino al 22%

Torniamo a parlare degli sconti proposti sui TV da parte dei principali marketplace. Quest'oggi ci soffermiamo su tre modelli di televisori Samsung che possono essere acquistati a prezzi ridotti, con offerte che arrivano a toccare anche il 22% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

TV Samsung UE43TU7090U 43" Ultra HD 4K Smart HDR Tizen OS: 299 Euro (429 Euro)

Ultra HD 4K Smart HDR Tizen OS: 299 Euro (429 Euro) TV Samsung UE50AU9080U Crystal 50" Ultra HD 4K Smart HDR Tizen: 399 Euro (799 Euro)

Ultra HD 4K Smart HDR Tizen: 399 Euro (799 Euro) TV Samsung UE65TU7090U 65" Ultra HD 4K Smart HDR Tizen OS: 580,90 Euro (749,90 Euro)

La consegna viene garantita a stretto giro di orologio, e la vendita è effettuata da Monclick Italia, un venditore che su eBay ha oltre il 90% di feedback positivi e che accetta come metodo di pagamento PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per il rimborso vengono dati 14 giorni, con l'acquirente che però paga tutte le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto la disponibilità viene indicata come limitata.