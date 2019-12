Tre uova marce di 1700 anni fa hanno 'deliziato' gli archeologi con il loro fetore

Durante degli scavi archeologici effettuati da un team di archeologi, in Inghilterra, sono state rinvenute delle uova marce antiche di 1700 anni che, rompendosi, hanno emanato un potente olezzo disgustoso.

Ci troviamo esattamente a Berryfields, nel Buckinghamshire, una contea inglese, e gli scavi in questione sono stati condotti lungo il tracciato di un’antica strada romana. Le strade sono interessanti bacini di reperti archeologici tra i più disparati, appartenenti, ad esempio, a mercanti, viaggiatori o ancora rifiuti di ogni genere e doni propiziatori. Come spiega il dottor Stuart Foreman della Oxford Archeology, responsabile dello scavo, in questo caso lo studio ha messo in luce una vera e propria antica fossa contenente tutta una serie di reperti inondati da migliaia di anni.

A quanto pare, la falda freatica potrebbe essere stata danneggiata quando fu scavato questo “pozzo” e l’acqua ha conservato, con maggior efficacia, gli oggetti sul suo fondo. In particolare, hanno visto la luce un cestino, delle scarpe di cuoio e ben quattro uova. È probabile che la fossa, in origine, altro non era che un bacino di raccolta di birra e malto del grano, successivamente trasformata in un luogo in cui la gente era solita lanciarvi oggetti come offerte per propiziarsi i favori degli dèi. Questa pratica era molto diffusa ma ciò che è più straordinario è il significato attribuito a questi oggetti, alle uova, nello specifico, fin dal Neolitico ed in molte civiltà del mondo.

Esse, infatti, erano simbolo di creazione e vita, di purezza primordiale ed erano utilizzate in innumerevoli cerimonie e rappresentazioni simboliche, come quelle in onore del dio Mitra e di Mercurio. La vicenda, in questo caso, è molto più buffa e materiale, però: gli sfortunati archeologici sono stati costretti ad inalare lo spiacevole odore emanato da tre di queste uova, ormai marce da 1700 anni, riemerse da questo pozzo dei desideri. Di certo un’esperienza da non rifare! L’uovo sopravvissuto è stato poi esposta, con orgoglio, al Buckinghamshire County Museum.