Tre mesi dopo l'uscita di Android 12, Microsoft aggiorna Surface Duo ad Android 11

Microsoft Surface Duo è stato lanciato in Italia ad aprile 2021, quasi cinque mesi dopo la sua release americana, avvenuta a novembre 2020. Surface Duo non ha ottenuto grande successo né negli Stati né in Europa, perciò Microsoft sembrava essersene dimenticata anche in termini di supporto post-lancio.

Per esempio, Microsoft ha annunciato che Surface Duo avrebbe ricevuto Android 11 già lo scorso febbraio, cioè quasi un anno fa, ma negli ultimi mesi nessun aggiornamento di Android è stato rilasciato per il foldable del colosso di Redmond. Ciò ha lasciato intendere agli utenti che il supporto per il device, almeno sotto quel punto di vista, si fosse interrotto pochi mesi dopo il lancio a causa via del suo scarso successo commerciale.

A porre una (apparente) pietra tombale sull'arrivo di Android 11 su Microsoft Surface Duo è stata la release di Android 12 a ottobre, che ha fatto pensare ad alcuni utenti che la casa di Redmond avrebbe "saltato" Android 11 e sarebbe passata alla più recente iterazione del sistema operativo per il proprio smartphone pieghevole. Invece, sorprendendo tutti, Microsoft ha rilasciato oggi Android 11 per Surface Duo.

A più di tre mesi dall'uscita di Android 12, infatti, Microsoft ha pubblicato il firmware 2021.1027.156, che, a dispetto di quanto il nome lascia intendere, è la patch di sicurezza di gennaio 2022 di Surface Duo. La patch ottimizza, tra le altre cose, le Impostazioni Rapide, e migliora anche il design dell'UI nella gestione delle app e dei file presenti sul telefono.

Tra le note della patch, però, spicca l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 11, che è arrivato senza sconvolgimenti grafici o nuove feature, ma che è stato implementato quasi in sordina dalla casa di Redmond, che d'altro canto deve farsi perdonare un ritardo di quasi un anno nell'aggiornamento del telefono.

Appurato che Surface Duo è stato finalmente e inaspettatamente aggiornato ad Android 11, ora resta una domanda: quando uscirà l'update dello smartphone ad Android 12?