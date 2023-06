Tre valide alternative a iCloud per iPhone e iPad

Dopo avervi mostrato i migliori browser alternativi a Safari disponibili per iPhone, iPad e Mac, vediamo oggi delle proposte diverse da quella di Apple per il backup e la condivisione dei vostri dati in rete. Se avete un iPhone o un iPad, infatti, certamente userete iCloud. Ma lo sapete che vi sono almeno tre valide alternative ad iCloud in rete?

La prima - e forse anche la più nota - è Onedrive di Microsoft. Il servizio è accessibile di default per tutti gli utenti che possiedono un account Microsoft e, nella sua versione di base, del tutto gratuita, vi dà accesso a 5 GB di spazio di archiviazione. Pagando però 7,99 Euro al mese otterrete un boost da ben 1 TB di spazio sul cloud, perfetto per le vostre foto, i vostri documenti e i backup dell'iPhone e dell'iPad.

Il valore aggiunto di Onedrive è Microsoft Office: con il profilo gratuito, infatti, avrete accesso a Word, Excel e Powerpoint online, oltre a Outlook, OneNote e Microsoft Teams. Con il piano a pagamento, invece, potrete usare le versioni offline di tutte le app del colosso di Redmond. Inoltre, Onedrive è perfettamente integrato nell'app File di iPhone e iPad, rendendo semplicissimo il trasferimento dei documenti dalla memoria del device al cloud.

Seconda alternativa a iCloud è Google One. Quest'ultimo unisce i 15 GB di spazio gratuiti di Google Drive alla gestione delle mail di Gmail e alle feature di Google Foto, ma vanta anche una serie di tool per la sicurezza in rete che potrebbero tornarvi davvero utilissimi, specie se viaggiate spesso. Uno di questi, per esempio, è la rete VPN inclusa nell'abbonamento, che parte da 1,99 Euro al mese (per 100 GB di spazio di archiviazione) e arriva fino a 9,99 Euro al mese (per 2 TB di memoria online).

La terza opzione, infine, è Dropbox: si tratta di un'app di cloud storage ormai storica, dal momento che la sua nascita risale al lontano 2009, molto prima del lancio di iCloud da parte di Apple. Il beneficio maggiore di Dropbox è la sua capacità di adeguarsi a ogni sistema operativo: avete un iPhone, un PC Windows, un Chromebook e un Tablet Android? Dropbox sincronizza tutti i vostri file su tutti i vostri device, senza fare domande.