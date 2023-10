Tre vantaggi dell'abbonamento Amazon Prime che potreste non conoscere

Mentre nel resto del mondo l'abbonamento ad Amazon Prime Lite spopola tra il pubblico, in Italia esiste solo un "tier" di sottoscrizione Prime. Nonostante ciò, anche a prezzo pieno Amazon Prime ha dei vantaggi quasi irrinunciabili, alcuni dei quali però sono poco conosciuti dagli utenti: vediamo i tre principali.

Il primo è Amazon Prime Reading, il servizio incluso in ogni abbonamento Prime che vi permette di leggere centinaia di ebook targati Amazon direttamente dal vostro eReader Kindle o dal vostro device iOS o Android. Per usare il servizio, che vi dà accesso a tantissimi libri e fumetti in formato digitale, dovrete semplicemente scaricare l'app Kindle sul vostro dispositivo e accedere con il vostro account Prime. Semplice e immediato, nonché perfetto per chi divora i libri e non sente la mancanza del supporto fisico!

Anche Amazon Music è incluso in Prime. Amazon Prime Music si è aggiornato di recente con una pletora di novità, tra cui la possibilità di creare playlist di brani di riprodurre offline, in qualsiasi momento e con skip illimitati, nonché quella di consultare la raccolta "il mio mix", aggiornata ogni giorno con le nuove canzoni raccomandate per l'utente dalla stessa Amazon.

Come avrete certamente capito, Amazon Prime Music è un servizio di streaming musicale simile ad Apple Music o a Spotify, ma chiaramente incluso nell'abbonamento a Prime. C'è però l'inghippo: la sottoscrizione inclusa con Prime non vi dà accesso all'intero catalogo di musica e podcast, che comprende più di 100 milioni di brani. Per godere di un accesso completo, dovrete acquistare Amazon Music Unlimited, al costo di 4,99 Euro al mese per i nuovi abbonati.

Terzo vantaggio incluso con Prime ma che potreste non usare troppo spesso è Amazon Photos. Il servizio è semplicissimo, poiché garantisce uno spazio di archiviazione illimitato per le foto a tutti gli utenti Prime. A quest'ultimo si aggiungono poi 5 GB di spazio per i video: per accedere al servizio vi basterà scaricare l'app di Amazon Photos sul vostro smartphone iOS e Android e avviare la sincronizzazione delle immagini con il cloud.