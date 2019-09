Tre video di fenomeni arei non identificati sembra possano essere veri: cosa significa?

I video riguardanti presunti alieni sono centinaia di migliaia di... insomma sono tanti; e non è sempre facile capire se ci troviamo di fronte ad un fake (la maggioranza delle volte) oppure ad un fenomeno naturale ma poco conosciuto (molto spesso), oppure altro (ma ad oggi, praticamente non è mai successo).

In particolare, stavolta, la Marina degli Stati Uniti ha confermato la veridicità di tre video militari che mostrano filmati di "unidentified aerial phenomenon". Dichiarazioni ottenute da The Black Vault, un blog dedicato ai segreti governativi. D'altronde persino Doland Trump vorrebbe trovare gli alieni.



"La Marina designa gli oggetti contenuti in questi video come fenomeni aerei non identificati", ha dichiarato Joseph Gradisher, portavoce ufficiale del vice capo delle operazioni navali per la guerra dell'informazione.



I video sono stati resi pubblici nel 2017 dal New York Times e da To The Stars Academy of Arts & Science, un'organizzazione UFO co-fondata dall'ex frontman dei Blink-182, Tom DeLonge.



Si deve fare però una importantissima distinzione: la Marina afferma forse che gli alieni esistono? Assolutamente no. Afferma forse che in questi video si vedono degli alieni? No, ma non del tutto. Nel senso che il classificare un evento come "unidentified aerial phenomenon" significa esattamente quello che sembra, "non identificato". Ci sono ancora moltissime possibilità aperte.



Uno dei tre video, risalente al 2004, mostra ad esempio un oggetto molto lontano "apparire improvvisamente a 80.000 piedi, per poi precipitarsi verso il mare, fermandosi a 20.000 piedi e librandosi", come ha scritto il New York Times nel suo rapporto del 2017.



C'è poi un video, girato da un aereo da caccia nel 2015, di un oggetto che passa sotto l'aereo stesso a velocità molto elevata. Si può sentire nel video uno dei piloti che esclama "Che cosa [...] è quella cosa?".



"I video non sono mai stati ufficialmente rilasciati al grande pubblico dal DoD e dovrebbero ancora essere trattenuti", ha dichiarato Susan Gough, portavoce del Pentagono.



Vuol dire che ci nascondo qualcosa? Probabilmente no. È molto più probabile che stiano cercando di capire prima con cosa hanno a che fare (le teorie, anche senza scomodare gli alieni, sono sempre numerose); e nel frattempo vogliono evitare di alzare un polverone per nulla, infatti abbiamo comunque varie teorie di quel che potrebbe accadere in caso di contatto con gli alieni (una teoria elaborata da Harvard).