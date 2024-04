I tre Windows peggiori della storia che ci hanno fatto venire gli incubi

La storia di Windows è fatta di alti e bassi. Se oggi siamo soliti guardare in modo tutto sommato positivo a Windows 10 e Windows 11, non sempre il sistema operativo di casa Microsoft ha goduto di questo tipo di reputazione generale. Ecco, dunque, un resoconto delle tre versioni di Windows peggiori di sempre.

Windows Me (Millennium Edition)

Partiamo da una versione che chi ha un po' di anni sulle spalle potrebbe ricordarsi: Windows Millennium Edition, o Windows Me, appartenente alla famiglia di sistemi operativi Windows 9x. Anno di uscita? 2000, ovvero 24 anni fa.



Chi ha vissuto direttamente quei tempi racconta di bug e schermate blu a profusione, tanto che più di qualcuno decise di saltare questa versione proprio per via dei problemi di stabilità. All'epoca c'era chi lo chiamava Windows Mistake Edition: un motivo ci sarà.

Windows Vista

7 anni dopo Windows Me, nel gennaio 2007, Microsoft lanciò Windows Vista, altra versione del sistema operativo ampiamente ricordata, ma non per i giusti motivi. Le prime iterazioni del sistema operativo non erano infatti propriamente nel migliore degli stati e gli elevati requisiti di sistema non sono di certo stati poco criticati.



Tra gli altri fattori non andati giù agli utenti c'erano tempi di caricamento più lunghi del previsto, l'introduzione di nuove tecnologie DRM e una delusione generale rispetto ai fasti di Windows XP. Qualcuno potrebbe obiettare che Vista ha introdotto funzioni importanti ed è migliorato in seguito grazie ai Service Pack, ma è difficile non inserirlo in questa lista.

Windows 8

Windows 8 potrebbe tranquillamente risultare il vincitore in questo campo. Originariamente lanciata nel 2012, questa versione è ancora negli "incubi" di molti utenti per via della ridisegnata esperienza utente incentrata sui tablet.



Il linguaggio di progettazione Metro e le sue intricate schermate, che richiedevano pazienza per essere utilizzate con mouse e tastiera, rappresentano probabilmente una delle peggiori scelte di design effettuate nella storia di Microsoft. Difficile che qualcuno contesti il fatto che Windows 8 rientra tra le peggiori versioni di Windows uscite.

Se vi interessa approfondire ulteriormente l'argomento, consultare il nostro speciale sulla storia di Windows potrebbe fare al caso vostro.

