Qualcosa ha fatto tremare quest'isola, ma non è un terremoto

La terra trema per tante ragioni: terremoti, terremoti di ghiaccio o per cause difficili da spiegare. Pensate, infatti, che sabato 13 maggio oltre 60 persone hanno contattato il Geological Survey of Denmark and Groenlandia (GEUS) per segnalare dei tremori sull'isola di Bornholm, ma sono rimasti confusi perché non sapevano cosa stesse succedendo.

I residenti hanno riportato quello che hanno definito un "brontolio, tremore e cambiamento di pressione nelle loro orecchie" quando sono iniziate le scosse. Poiché effettivamente il GEUS ha captato una scossa di 2,3 di magnitudo, inizialmente si pensava che la causa fosse un terremoto, ma questo evento è stato escluso dai sismologi stessi.

I responsabili sono stati, infatti, delle "onde di pressione acustica provenienti da una fonte sconosciuta". "I sismologi riferiscono che è improbabile che i tremori provengano da un'esplosione controllata in Polonia, che è stata effettuata poco prima delle prime segnalazioni di scosse su Bornholm", ha dichiarato un portavoce del GEUS.

Fortunatamente non c'è stato alcun ferito, ma la spiegazione potrebbe essere semplice: "queste onde di pressione si verificano quando l'aviazione attraversa la barriera del suono in mare, e le condizioni atmosferiche sono state tali che il botto sonoro è arrivato persino sulla terraferma", ha affermato Björn Lund, Professore Associato di Scienze della Terra presso l'Università di Uppsala.

Rapporti simili di terremoti sono stati denunciati da residenti nel nord-ovest dell'Inghilterra nel 2022, e in seguito sono stati determinati come causati da un aereo da combattimento Typhoon dopo aver infranto la barriera del suono al largo della costa. Anche in Veneto è stato sentito un boato simile... ed era proprio un aereo.