Il trenino Thomas è solo una manifestazione dell'illusione del libero arbitrio

In un nuovo articolo pubblicato su The Conversation, il filosofo Matyáš Moravec dell'Università di St Andrews ha parlato del libero arbitrio utilizzando come esempio il trenino Thomas. "Siamo liberi o le nostre azioni sono determinate dalle leggi della fisica?", si è chiesto l'esperto. La risposta è tutt'altra scontata.

Nonostante sia una locomotiva, Thomas si comporta come un essere umano prendendo decisioni e scelte. Ed è moralmente responsabile: quando fa qualcosa di sbagliato, viene punito. Tuttavia, come afferma lo stesso Matyáš, lui è un comunque un treno. I suoi movimenti sono determinati dalla forma dei binari, dal funzionamento della sua locomotiva e dagli impiegati della ferrovia.

Quindi il suo libero arbitrio è solo un'illusione?

Le leggi della fisica spiegano come un evento passato possa tradursi in uno futuro: ad esempio mettendo una pentola piena d'acqua sul piano cottura, le leggi della termodinamica determinano che in futuro bollirà in un punto vicino. Un potente postulato filosofico contro il libero arbitrio afferma che poiché non possiamo cambiare il passato e neanche le leggi della fisica, non possiamo nemmeno cambiare il futuro.

Questo in un certo senso vale anche per noi: i nostri corpi sono oggetti fisici fatti di atomi e molecole governati da leggi della fisica. Ogni decisione e azione che prendiamo può essere in definitiva ricondotta ad alcune condizioni iniziali all'inizio dell'universo. Potremmo sentirci come se avessimo il libero arbitrio, ma questa è solo un'illusione. Lo stesso vale per Thomas: potrebbe sembrare libero, ma le sue azioni sono decise dalla disposizione dei binari e dagli orari della ferrovia.

E se Thomas vivesse all'interno di un universo in cui il futuro non è determinato? In quell'occasione sarebbe veramente libero? Questa alternativa non è sicuramente delle migliori (a proposito, ecco cos'è il multiverso). Un universo in cui il futuro è completamente indeterminato, è semplicemente troppo caotico per vivere. Così come afferma il filosofo: "Un universo in cui l'acqua si trasforma spontaneamente in succo d'arancia ghiacciato non è quello in cui la maggior parte di noi vorrebbe vivere".

"Abbiamo bisogno di scelta e di responsabilità morale, ma non vogliamo che le nostre azioni siano del tutto indeterminate. Vogliamo che il nostro libero arbitrio sia da qualche parte tra il pieno determinismo e la completa casualità."