'Buono Trenitalia in regalo', ma è una truffa: non cadete nel tranello!

Solo qualche ora fa, su queste pagine abbiamo parlato della nuova truffa che si sta spargendo su Whatsapp e che mette a repentaglio i conti correnti degli utenti. A quanto pare, con l’approssimarsi delle vacanze di Pasqua, i truffatori hanno trovato un altro modo per rubare soldi agli utenti.

Sfruttando il caro biglietti con i treni infatti, molti utenti hanno ricevuto tramite Whatsapp e via email una comunicazione in cui si parla della possibilità di ottenere un buono Trenitalia da 500 Euro, da utilizzare per i propri viaggi. Nella comunicazione, che ovviamente è di phishing, si rimandano gli utenti ad una pagina in cui si finge un sondaggio a cui bisogna partecipare per ottenere un buono da 499 Euro.

Una volta cliccato sul link si viene reindirizzati ad un sito web molto simile a quello di Trenitalia su cui campeggia il seguente messaggio: “Gentile cliente, congratulazioni! Vogliamo offrirti un’opportunità unica per vincere un Trenitalia Pass annuale! Per vincere basta rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Trenitalia. La tua opinione è molto preziosa. Fare clic su OK per iniziare”.

Complessivamente, le domande poste sono otto, tutte abbastanza facili da rispondere. Al termine della finta e fraudolenta immagine, compare il messaggio “grazie per aver completato il sondaggio! Poiché hai contribuito a fornire dati sui consumatori estremamente preziosi, ora puoi scegliere alcuni dei seguenti premi esclusivi”. In verità, il premo che viene mostrato a tutti è un buono da 499 Euro, che però si deve riscattare pagando 2 Euro, inserendo i dati della propria carta di credito.

Una volta che vengono inseriti tali dati, scatta automaticamente l’attivazione ed abbonamento al servizio Builderr, che ha un costo di 69 Euro al mese che vengono accreditati in automatico sulla carta inserita. Ma non è tutto, perchè gli stessi dati vengono anche usati per effettuare altri acquisti online fin quando non è vuota.

Insomma, non cadete nel tranello in quanto non c’è nessuno sconto o buono regalo.

