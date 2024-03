Questo treno cinese promette di diventare più veloce di un aereo di linea

Parlando di trasporti, la Cina ha appena segnato un traguardo epocale, spingendo i confini della tecnologia maglev verso orizzonti strabilianti. Il T-Flight, un gioiello della moderna ingegneria realizzato dalla China Aerospace Science and Industry Corporation, ha infranto ogni record precedente.

Recentemente ha infatti raggiunto una stupefacente velocità di 623 km/h in una corsa di prova che ha lasciato il mondo a bocca aperta. Questo treno, che galleggia magicamente grazie alla levitazione magnetica, si avventura attraverso tunnel quasi privi di aria, riducendo al minimo l'attrito e promettendo un futuro dove il tempo di viaggio si misura in minuti anziché in ore.

Superando il precedente primato detenuto dal SCMaglev giapponese, il T-Flight ha solcato un binario di prova lungo quasi due chilometri, disegnato con precisione chirurgica per garantire una superficie di contatto impeccabile. Ma la visione dei suoi creatori spazia ben oltre, mirando a velocità che sfidano il suono, puntando a collegamenti interurbani capaci di competere con, e persino superare, la velocità dei jet passeggeri.

Il risultato? Viaggiare da Wuhan a Pechino (1.150 chilometri) in meno tempo di quanto ne richieda per guardare un film. Questo è il sogno che la Cina sta cercando di realizzare, con progetti che prevedono di spingere la velocità fino a 2.000 km/h. In un'epoca in cui il concetto di hyperloop proposto da Elon Musk sembra ancora un miraggio, la Cina fa un balzo in avanti, riaccendendo la fantasia di ciò che potrebbe essere possibile nel dominio del trasporto terrestre.

La corsa verso il futuro è appena iniziata, e il T-Flight sta già tracciando il percorso.